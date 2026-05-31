王中平瞞妻「拈花惹草」爆分居！余皓然認了：結婚30年各玩各的

余皓然舉辦《女人真心話》簽書會，王中平帶著兒女韓菲（右2）、韓靖（右1）力挺。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈模範夫妻檔王中平與余皓然結婚邁入珍珠婚，今（31日）余皓然舉辦《女人真心話》簽書會，老公王中平帶著兒女韓靖、韓菲特別現身，甄莉、蔡逸帆、咪咪及黃鐙輝、琪琪夫妻檔也力挺站台。兩人在現場大批媒體與粉絲的起鬨下甜蜜獻吻，余皓然開玩笑直呼：「我們結婚30年常常在親啦！」王中平也附和笑稱兩人在夫妻界「算是長青組了」。

結婚30年拒絕天天黏踢踢，余皓然自爆習慣「微分居」。（記者潘少棠攝）

余皓然大方分享結褵30年的婚姻保鮮秘訣，竟然是各自留給彼此空間。她透露王中平近年的樂趣在於全台跑透透去種樹，恆春、苗栗都有他的足跡，加上加入公益團體送物資，有時一去就是一兩個月，讓她笑稱自己天天都要看手機追蹤老公進度：「一下送到二林，一下又送到金門！」

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不過，面對夫妻倆最長曾有半個多月沒見面，余皓然非但不抱怨，反而開心地說：「其實已經習慣老公不在身邊的日子，這幾年反而覺得還蠻享受的！」她幽默吐槽，因為自己不愛曬太陽，偏偏老公總愛拉她去戶外，加上王中平睡覺呼聲「跟打雷一樣」，「有時候他工作沒有回來，我就覺得天啊好安靜，原來安靜的世界是這個樣子！」

甄莉、蔡逸帆、咪咪及黃鐙輝、琪琪夫妻檔力挺余皓然新書發表。（記者潘少棠攝）

對此，王中平也感性嘆了一口氣表示，到了這個年紀，夫妻適當給彼此空間，「有點黏又不要太黏」是最好的狀態。余皓然也鼓勵現代女性，以前自己的世界只有老公跟孩子，孩子大後才發現自己一個人其實可以做很多事、找回自己的興趣。

王中平在外面熱衷種樹與公益，難免遇到環境惡劣受傷的狀況。他日前因為移植樹木不慎被樹砸到腳，卻樂天直喊：「為了熱愛的樹，心甘情願享受受傷！」余皓然疼惜地說，老公回到家從不喊痛，但有一次真的把她嚇壞了。

余皓然爆料，王中平有次在宜蘭意外摔傷「頭縫了11針」，當時接到電話以為只是輕傷，沒想到王中平在宜蘭醫院縫完針後，竟然自己一路開車回台北。余皓然一回到家看到傷口差點暈倒，驚呼：「萬一在路中間頭暈怎麼辦？」更搞笑的是，一週後陪老公去拆線，王中平竟因為嫌醫院排隊太久，對她說：「早知道就妳幫我拆就好了，抽起來才幾秒鐘！」讓余皓然哭笑不得直喊：「老公，我雖然很優秀，但也沒有厲害到可以幫你拆線好嗎！」

王中平、余皓然結褵30年當眾獻吻。（記者潘少棠攝）

近年盛傳王中平在外面買了無數土地種樹、身價暴漲，余皓然也在現場揭開「億萬富翁」的真相。她透露，前幾天去買東西停好車，隨口跟停車場管理員抱怨「現在停車費怎麼變這麼貴」，沒想到管理員竟認出她並笑虧：「哎喲，妳老公有5塊地，妳還嫌貴喔！」讓她當場傻眼。

余皓然笑稱那些都是不值錢的農地，而且老公的財產向來不會主動告知她，她往往都是透過新聞報導和記者提問才知道。連她爸爸都打電話來關切女婿是不是億萬富翁，當場幽默吐槽：「我跟我爸說，可能只有回憶跟失憶吧！」不過她隨後也甜蜜護夫，表示現在老公種的樹要很久才會值錢，但換個角度想，「總比他把這些錢拿去吃喝玩樂好，買個東西放在那邊就跟存款一樣！」

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