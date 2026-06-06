自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金宣虎暌違3年來台！粉絲搭車看Netflix韓劇 竟沒認出「本尊在旁邊」

金宣虎今天化身廠長，歡迎3000名粉絲來參觀。（讀者提供）金宣虎今天化身廠長，歡迎3000名粉絲來參觀。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓星金宣虎今天（6日）在新北市工商展覽中心舉行「2026 KIM SEONHO FANMEETING [LOVE FACTORY] IN TAIPEI」，暌違3年與台粉見面，他挑戰台劇《想見你》的深情告白，「我喜歡你，因為打從第一次看到你，我就確定，我喜歡你。」讓全場尖叫聲四起。

相隔3年再度來台，金宣虎今年以Netflix《愛情怎麼翻譯？》收獲不少粉絲，他今天開場表示：「等了3年跟大家相遇，我非常開心！」看到現場3000名粉絲亮起星星海，金宣虎直呼：「哇！這是什麼啊，真的太漂亮了！我真的非常想念大家。」他很期待今天能夠跟大家一起創造美好的回憶，話才講到一半，他看到有粉絲姍姍來遲，故意cue粉絲：「妳是遲到嗎？開玩笑的啦！」

金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）

此次見面會以「LOVE FACTORY」為主題，金宣虎化身專門製造愛與幸福的「廠長」，開場就從工廠大門走出來，金宣虎歡迎眾人：「這裡不是表演場所，這是裝滿愛情的工廠，我是這裡的廠長，大家就是我們的貴賓。」在正式參觀工廠前，金宣虎首先挑戰「暖身密碼挑戰」環節，透過撫唇動作、狗狗耳朵、嗷嗚姿勢及臉頰愛心等多項專屬認證動作，證明自己是真正的LOVE FACTORY廠長。

金宣虎撫摸嘴唇耍帥。（讀者提供）金宣虎撫摸嘴唇耍帥。（讀者提供）

隨後來到「接待櫃台」環節，金宣虎親自解答粉絲事前提交的各種問題，分享自己的日常生活與工作幕後故事。從笑容管理祕訣、平時最喜歡的穿搭風格，到未來想挑戰的綜藝節目類型，以及詮釋角色時的準備過程，都透過輕鬆自然的對談一一揭曉。

被問到如果有人在旁邊看他主演的作品，會如何反應？金宣虎笑說，這件事情在前幾個月還真的發生過，當時他在明洞搭車，「有一個女生一直在看《愛情怎麼翻譯？》，當時我戴著帽子、口罩，我就站在她旁邊，她一直在看劇，過了兩站完全認不出我來。」後來金宣虎甚至跟她一起看，當時的劇情是片中的他正在冰敷擦藥的畫面。

他坦言當下腦海中浮現很多想法，「我怕如果我跟她說妳好，她可能覺得我在幹嘛，而且如果我拿下口罩，我會有點害怕，畢竟在這麼多人面前，所以我還是沒有講。」不過金宣虎現在想想，當初應該跟對方打招呼才對。他也告訴粉絲：「如果看到我，如果我把口罩拿下來，記得要跟我打招呼喔！」

金宣虎不愧是酒窩男神，露出笑容、比愛心超級卡哇伊。（讀者提供）金宣虎不愧是酒窩男神，露出笑容、比愛心超級卡哇伊。（讀者提供）

此外，金宣虎親自演繹各種浪漫情境，重現戀愛劇般的擁抱場景，更模擬在公車與圖書館偶遇心儀對象時的害羞搭訕模樣，金宣虎撩粉問：「我可以坐你旁邊嗎？」結果有粉絲大喊：「可以坐我大腿！」嚇得金宣虎急忙說：「不可以不可以！」接著登場的「戀愛研究室」環節，金宣虎化身穿上風衣，化身深情黑手黨，以及換穿西裝變成守護型特務，在現場射出「愛的子彈」，掀起尖叫聲。

下半場，進入充滿趣味與挑戰的「材料倉庫」任務時間，為了完成粉絲許下的「一起看極光」浪漫願望，金宣虎必須透過各種遊戲蒐集象徵幸福的四葉幸運草，沒想到金宣虎很擅長台灣夜市常見的立瓶挑戰，很快就過關。

接著金宣虎要接受Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲《Pillow》挑戰，不過可能是歌曲剛推出不久，難以掀起現場共鳴，即便金宣虎很努力表演，尖叫聲仍然不夠瘋狂，而金宣虎也說：「對不起蔡依林，真的覺得非常不好意思！」一直到男團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞，寵粉的金宣虎竟然一連表演4次，還跑遍舞台的各個角落，誠意十足，不斷向粉絲發送愛心，讓粉絲嗨到不行。只是金宣虎還是很害羞，叮囑粉絲：「你們可別讓我掉粉！」

在應援影片環節後，金宣虎用中文說「我愛你們」，大讚台北場的應援影片最好笑，「真的非常感謝大家，每次看到大家，我都覺得非常療癒，相隔很久回到台北見大家，我心裡是很激動的。」他也戴上星星燈，與全場粉絲大合照，現場氣氛十分溫馨，金宣虎有感而發：「愛的工廠要關門了，相隔3年在台北共度時光，讓我非常開心，我下次會盡快回來找大家，那時候也會陪我吧？」

不過他坦言，其實本來就準備歌曲，不過因為狀況不太好，所以取消了，不過金宣虎還是在現場哼唱了一小段，「覺得很可惜對吧，我覺得好可惜，非常謝謝大家到場，我以後也會以更好的樣貌、演技、作品跟大家見面。」最後他用中文說：「大家我愛你們！」又遺憾地用韓文說：「哎呀應該唱首歌的！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中