金宣虎暌違3年來台！粉絲搭車看Netflix韓劇 竟沒認出「本尊在旁邊」

金宣虎今天化身廠長，歡迎3000名粉絲來參觀。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓星金宣虎今天（6日）在新北市工商展覽中心舉行「2026 KIM SEONHO FANMEETING [LOVE FACTORY] IN TAIPEI」，暌違3年與台粉見面，他挑戰台劇《想見你》的深情告白，「我喜歡你，因為打從第一次看到你，我就確定，我喜歡你。」讓全場尖叫聲四起。

相隔3年再度來台，金宣虎今年以Netflix《愛情怎麼翻譯？》收獲不少粉絲，他今天開場表示：「等了3年跟大家相遇，我非常開心！」看到現場3000名粉絲亮起星星海，金宣虎直呼：「哇！這是什麼啊，真的太漂亮了！我真的非常想念大家。」他很期待今天能夠跟大家一起創造美好的回憶，話才講到一半，他看到有粉絲姍姍來遲，故意cue粉絲：「妳是遲到嗎？開玩笑的啦！」

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金宣虎比出狗狗耳朵的動作，十分害羞。（讀者提供）

此次見面會以「LOVE FACTORY」為主題，金宣虎化身專門製造愛與幸福的「廠長」，開場就從工廠大門走出來，金宣虎歡迎眾人：「這裡不是表演場所，這是裝滿愛情的工廠，我是這裡的廠長，大家就是我們的貴賓。」在正式參觀工廠前，金宣虎首先挑戰「暖身密碼挑戰」環節，透過撫唇動作、狗狗耳朵、嗷嗚姿勢及臉頰愛心等多項專屬認證動作，證明自己是真正的LOVE FACTORY廠長。

金宣虎撫摸嘴唇耍帥。（讀者提供）

隨後來到「接待櫃台」環節，金宣虎親自解答粉絲事前提交的各種問題，分享自己的日常生活與工作幕後故事。從笑容管理祕訣、平時最喜歡的穿搭風格，到未來想挑戰的綜藝節目類型，以及詮釋角色時的準備過程，都透過輕鬆自然的對談一一揭曉。

被問到如果有人在旁邊看他主演的作品，會如何反應？金宣虎笑說，這件事情在前幾個月還真的發生過，當時他在明洞搭車，「有一個女生一直在看《愛情怎麼翻譯？》，當時我戴著帽子、口罩，我就站在她旁邊，她一直在看劇，過了兩站完全認不出我來。」後來金宣虎甚至跟她一起看，當時的劇情是片中的他正在冰敷擦藥的畫面。

他坦言當下腦海中浮現很多想法，「我怕如果我跟她說妳好，她可能覺得我在幹嘛，而且如果我拿下口罩，我會有點害怕，畢竟在這麼多人面前，所以我還是沒有講。」不過金宣虎現在想想，當初應該跟對方打招呼才對。他也告訴粉絲：「如果看到我，如果我把口罩拿下來，記得要跟我打招呼喔！」

金宣虎不愧是酒窩男神，露出笑容、比愛心超級卡哇伊。（讀者提供）

此外，金宣虎親自演繹各種浪漫情境，重現戀愛劇般的擁抱場景，更模擬在公車與圖書館偶遇心儀對象時的害羞搭訕模樣，金宣虎撩粉問：「我可以坐你旁邊嗎？」結果有粉絲大喊：「可以坐我大腿！」嚇得金宣虎急忙說：「不可以不可以！」接著登場的「戀愛研究室」環節，金宣虎化身穿上風衣，化身深情黑手黨，以及換穿西裝變成守護型特務，在現場射出「愛的子彈」，掀起尖叫聲。

下半場，進入充滿趣味與挑戰的「材料倉庫」任務時間，為了完成粉絲許下的「一起看極光」浪漫願望，金宣虎必須透過各種遊戲蒐集象徵幸福的四葉幸運草，沒想到金宣虎很擅長台灣夜市常見的立瓶挑戰，很快就過關。

接著金宣虎要接受Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲《Pillow》挑戰，不過可能是歌曲剛推出不久，難以掀起現場共鳴，即便金宣虎很努力表演，尖叫聲仍然不夠瘋狂，而金宣虎也說：「對不起蔡依林，真的覺得非常不好意思！」一直到男團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞，寵粉的金宣虎竟然一連表演4次，還跑遍舞台的各個角落，誠意十足，不斷向粉絲發送愛心，讓粉絲嗨到不行。只是金宣虎還是很害羞，叮囑粉絲：「你們可別讓我掉粉！」

在應援影片環節後，金宣虎用中文說「我愛你們」，大讚台北場的應援影片最好笑，「真的非常感謝大家，每次看到大家，我都覺得非常療癒，相隔很久回到台北見大家，我心裡是很激動的。」他也戴上星星燈，與全場粉絲大合照，現場氣氛十分溫馨，金宣虎有感而發：「愛的工廠要關門了，相隔3年在台北共度時光，讓我非常開心，我下次會盡快回來找大家，那時候也會陪我吧？」

不過他坦言，其實本來就準備歌曲，不過因為狀況不太好，所以取消了，不過金宣虎還是在現場哼唱了一小段，「覺得很可惜對吧，我覺得好可惜，非常謝謝大家到場，我以後也會以更好的樣貌、演技、作品跟大家見面。」最後他用中文說：「大家我愛你們！」又遺憾地用韓文說：「哎呀應該唱首歌的！」

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