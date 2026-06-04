謝震廷深夜自首了！涉亮刀威脅前女友未出庭 到案揭通緝內情

謝震廷近年來風波不斷。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手謝震廷近年爭議不斷，2024年間與前女友發生衝突後，遭控亮刀及以私密照片威脅，檢方依違反個人資料保護法、妨害自由等罪起訴。然而，台北地院審理期間謝震廷均未到庭，法院認定他已逃匿，裁定沒收5萬元保證金，並依法發布通緝。對此，謝震廷昨（3日）深夜親自對外發聲，除了解釋遭通緝的內情，也向關心他的所有人表示「讓大家擔心了！」

謝震廷近年屢陷風波，除了曾捲入惡鄰擾民、遭控販售假琴爭議外，2024年1月更因與前女友在街頭發生口角，過程中疑亮刀意圖傷人，最後遭旁人壓制送醫；檢方後續針對相關案件展開調查，並依違反個資法、妨害自由等罪提起公訴。不過，由於謝震廷在案件審理期間未依通知出庭，北院因此認定他有逃匿情形，裁定沒收先前繳納的5萬元保證金。

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謝震廷表示，自己看到媒體報導遭通緝後，隨即前往台北市大安分局轄下的新生南路派出所及大安分局派出所說明情況，不過他指出2間派出所員警均表示尚未收到相關通緝指令，因此無法進一步處理，並建議他先與法院聯繫確認後續程序，對於占用社會資源及讓親友擔心一事，他也向外界表達歉意。

針對未能依指定時間出庭，謝震廷解釋由於戶籍地址仍設在嘉義縣梅山鄉，並非目前主要生活區域，因此本人並未收到傳票或書面通知。不過，謝震廷坦言這並非藉口，「檢調單位若予以處分，我絕對欣然接受。」並強調若法院要求到案說明，自己一定會百分之百配合，誠實面對司法。

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