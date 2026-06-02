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娛樂 最新消息

連戰15歲金孫出走當流浪漢！2千金驚傳「密謀爭產」

路永佳、廖家儀、張齡予出席自創精油照護品牌記者會。（記者胡舜翔攝）路永佳、廖家儀、張齡予出席自創精油照護品牌記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕連戰二媳婦路永佳今（2）日出席自創精油照護品牌LUYC記者會，在現場大吐媽媽苦水，直呼孩子正值青春期，兒子現在15歲更是最難搞的時期，經常心思難測，讓她每天晚上內心小劇場爆發、氣到失眠。她更忍不住爆料，兒子前陣子在大雨深夜鬧脾氣「離家出走當流浪漢」，沒想到兩個女兒得知後的反應竟是當場密謀爭產。

路永佳透露大兒子某天鬧脾氣直呼「什麼都不想做，只想待在家」，路永佳當場嚴厲訓斥：「你以後沒辦法養活自己，出去做流浪漢好了！」沒想到當天晚上11點外面正下著大雨，正值叛逆期的兒子竟然真的開門走出去「說要去當流浪漢」！路永佳當時內心雖在拉扯，仍狠下心不把兒子拉回來，臨走前還刻意用激將法狠酸兒子：「你這種個性，連流浪漢都做不好！因為流浪漢還要搶地盤、還要知道去哪裡躲雨、鋪紙板，你什麼企圖心都沒有，流浪漢都做不來！」結果兒子真的在外面大雨中晃了一個半小時，才全身濕答答地默默開門回家。

路永佳（中）透露兒子正值青春期讓她很苦惱。（記者胡舜翔攝）路永佳（中）透露兒子正值青春期讓她很苦惱。（記者胡舜翔攝）

至於老公連勝武當時的反應？路永佳笑說「男人都有心機」，兩人在教養上達成共識，老公負責在後面當好人朋友、帶兒子去運動揮灑汗水，黑臉則由她來演。因此當天兒子離家出走，她完全不讓連勝武介入插手，免得劇情沒完沒了。爆笑的是，當時大哥哥在大雨夜決裂出走，身旁兩個妹妹不但沒有心疼，甚至直呼：「你就讓他走啊！家產都是我們的了，你快走！」

路永佳強調，雖然天天跟青春期小孩鬥智鬥勇，但家族氣氛一直很和樂，這次跨界創業，老公連勝武相當支持，還會驕傲地向外人介紹「我太太現在不一樣了」。她也透露孩子們平時都有在打皮克球運動，個性很灑脫，天天上演家庭喜劇。

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