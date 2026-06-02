命中註定掌握大錢！2026下半年「財帛宮最旺」4星座揭曉

2026下半年幸運兒出爐，占星專家點名「4星座」正財大旺、付出狂回收。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入6月盛夏，2026下半年也即將到來，準備好迎接財富大洗牌了嗎？

命理專家Amanda分析夏至星象圖指出，下半年投資市場將經歷一場「從幻象走向務實」的洗禮，隨著星象洗牌，部分幸運兒即將迎來運勢大反轉，其中有「4個星座」財帛宮、工作宮、朋友宮大亮，直接登頂下半年的吸金天花板！（建議同時參考太陽＆上升星座）

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➤第4名：水瓶座（正財運大旺）

◎財運：從夏至星圖中可以發現，木星與水星聯手落入水瓶的工作宮，同時太陽也在此綻放光芒。對於水瓶座來說，下半年的財運是典型的正財大旺，所有的收穫都來自於工作效能的提升與專業能力的變現。

◎事業：在職場上的付出將會得到對等的物質回報，可能是豐厚的獎金、職位的提升，或是接到了含金量極高的專案。若能夠在工作流程上的創新與調整，將在下半年迎來效率的最高峰，轉化為實實在在的利潤。

◎如何守住財運+提升財運？

提升財運的方法在於精益求精與維持身心平衡。專注於優化工作細節，把每一件小事都做到極致，這就是最頂級的修行。在心理與身體層面，保持規律的作息與清淨的飲食，當身體的能量場穩定，專注力提高，工作的產出與財富的累積自然水到渠成。

➤第3名：獅子座（跳槽、副業帶財）

◎財運：財帛宮的守護星與木星合相在充滿吸引力的十二宮，加上木星即將進入獅子座，讓獅子們在下半年無疑站在了舞台的中央，為獅子注入了強大的自信與擴張能量，個人的才華、品牌與影響力，就是下半年最強大的吸金利器。

◎事業：正在開啟一個全新的財富循環。過去那些制約所導致的匱乏感將逐漸消散，取而代之的是對自身價值的重新肯定。不論是加薪、跳槽，還是發展副業，市場都願意為獅子的專業與個人魅力買單。

◎如何守住財運+提升財運？

要徹底啟動這個財富引擎，需要勇敢地展現自己。不要再躲在舒適圈裡，主動爭取帶領項目的機會，或是經營個人品牌。放下對失敗的恐懼，全然地安住在當下的行動中，本自具足的能量將吸引無盡的豐盛。

➤第2名：金牛座（貴人帶金）

◎財運：這次夏至圖的木星與水星正熱烈地照亮著金牛的財帛宮。加上守護星金星落入朋友宮，並且與冥王星形成對分相，意味著下半年的財富多半是伴隨著重要貴人、遠方客戶或朋友而來。

◎事業：若是正計畫擴大業務、簽署重要項目，或是尋找新的商業合作夥伴，下半年都是黃金時期。合作方可能帶來超出預期的資源與市場機會，這是一個能讓資產產生加倍效應的時刻。

◎如何守住財運+提升財運？

增進財運的關鍵在於傾聽與利他。在與人洽談合作時，多站在對方的立場思考，創造雙贏的局面。俗話說自利而利他，當起心動念都是為了成就他人，這份善的循環最終會化作豐厚的物質回報，滋養了金牛的生命。

➤第1名：天蠍座（偏財運大好）

◎財運：對於事業的耕耘充滿了鬥志，加上太陽與木星、水星齊聚在第八宮。意味著天蠍能夠獲得他人極大的信任與金援，並且啟動更加深層的財富吸引力。

◎事業：下半年的財運多半與偏財、投資、合夥資產或是遺傳、保險有關。過去幾年的暗中佈局、默默耕耘的領域，此時正迎來收成的時刻，隱藏的價值將被徹底激活，並且得到展現的機會。

◎如何守住財運+提升財運？

要讓這份財運更加穩固，最好的方法是學會借力使力。與其單打獨鬥，不如與志同道合的夥伴建立深度的合作關係，廣結善緣。當放下凡事都要自己掌控的執著，容許宇宙的資源透過他人流向自己，將會發現財富的格局反而變得更大。

Amanda溫柔提醒，沒有上榜的朋友們也無需氣餒，財富的機遇，不是來自於盲目的勞碌，而是來自於對資源的精準整合。千萬別輕忽，財富其實也是一種內在心念的顯化，當我們的內心不被貪婪與恐懼所束縛，能如實觀照當下的局勢，財富的泉源自然會流向清明安定的港灣。

夏至星象揭示，有些星座能在波動中精準整合資源、讓資產翻倍效應最大化？（Amanda老師提供）

【星座達人．Amanda老師】

．專長：星座占星學、塔羅占卜

．經歷：命運好好玩節目專任老師、國際占星研究院專任老師、財團法人中華全球占星教育學會理事長、台灣最前線命理專家

☆民俗說法僅供參考☆

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