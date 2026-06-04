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「台版全智賢」超狂追星被黃仁勳一眼欽點 300金融菁英前唯一成功上台

張熙恩高舉手繪100%還原畫，被黃仁勳一眼欽點上台。（翻攝自臉書）張熙恩高舉手繪100%還原畫，被黃仁勳一眼欽點上台。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕模特兒出身的張熙恩有「台版全智賢」稱號，她過去曾與言承旭有過一段低調地下情，2022年宣布嫁給任職金融界的億萬操盤手Jerry，近年轉型為知性藝術家。她近來在臉書興奮透露，自己在一場300人的非公開金融會議上，成功解鎖了藝術生涯的最高光時刻，不僅親手將畫作送給了輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，還成為全場唯一一位成功上台合照的幸運兒。

張熙恩感性寫道，在一場300人的非公開金融會議上，自己上了一堂價值連城的人生課。演講一結束，全場瞬間瘋狂，黃仁勳先生被排隊簽名的人潮瞬間淹沒。眼看自己悲催地排在最後面，看著前面黑壓壓的一片，心裡當場涼了大半截：「完蛋了，根本排不到。」

張熙恩（左）開心拿著畫作與黃仁勳（右）合照。（翻攝自臉書）張熙恩（左）開心拿著畫作與黃仁勳（右）合照。（翻攝自臉書）

模特兒出身的張熙恩見過大風大浪，她深吸一口氣，做出了一個決定，不管旁人怎麼看，她把自己親手畫的黃仁勳肖像畫，高高舉過了頭頂。沒想到奇蹟真的發生了，黃仁勳一抬頭，穿過無數的人影，一眼就看到了那幅超醒目的畫作，「笑了，直接穿過人群對著我手一指，告訴他的隨扈，請我過去台上」。

就這樣，全場300位金融圈菁英，最後只有張熙恩一個人成功逆襲。黃仁勳看到畫作驚喜不已，不僅親手幫她簽了名，還留下了中文簽名，甚至親切讓她拍下珍貴合照，兩人開心對著鏡頭燦笑自拍。

張熙恩在黃仁勳肖像畫下方，加上台味「蒼蠅頭」彩蛋。（翻攝自臉書）張熙恩在黃仁勳肖像畫下方，加上台味「蒼蠅頭」彩蛋。（翻攝自臉書）

好笑的是，這幅肖像畫不只精緻逼真，畫中還完美融合了黃仁勳最愛的台灣元素。張熙恩透露：「這幅畫裡，我還特地藏了一盤最在地的台灣美味『蒼蠅頭』當作彩蛋。」仔細一看，畫裡的黃仁勳手上真的端著一盤熱騰騰的蒼蠅頭，簡直台味爆棚。

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