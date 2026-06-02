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娛樂 最新消息

三上悠亞朝聖台灣排隊名店 背心辣秀超兇曲線 網友全暴動

三上悠亞朝聖排隊早餐店。（翻攝自IG）三上悠亞朝聖排隊早餐店。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本前AV女優三上悠亞積極轉型，除宣布加盟職籃富爾摩沙夢想家啦啦隊（Formosa Sexy）之外，也經營服飾、化妝品。近日她曬出系列照片，竟化身饕家食客，在排隊名店大啖中式早餐，讓粉絲驚呼：內行人。

粉絲紛紛暴動要和三上悠亞一起吃早餐。（翻攝自IG）粉絲紛紛暴動要和三上悠亞一起吃早餐。（翻攝自IG）

身穿粉絲細肩帶背心凸顯出雄偉上圍的三上悠亞，讓一頭長髮自然披散，背後也秀出大片美背。眼尖的粉絲看到她捧著豆漿大快朵頤的模樣，覺得美食更有味。而且她去的是排隊名店，雖然喊著「台灣天氣好熱」但是她的服裝卻讓粉絲眼睛吃足冰淇淋，發文也迅速吸引超過10萬人朝聖按讚。

三上悠亞開心秀出美背。（翻攝自IG）三上悠亞開心秀出美背。（翻攝自IG）

「零偽裝」的三上悠亞平時就喜歡透過社群分享日常生活點滴，此次她探訪美食名店，配合燠熱夏天，小背心巧妙展現出傲人G級上圍，搭配修身牛仔褲也成功秀出小蠻腰，前凸後翹的身材，辣度破表。

三上悠亞懂吃，找的店是排隊知名店家。（翻攝自IG）三上悠亞懂吃，找的店是排隊知名店家。（翻攝自IG）

照片中三上悠亞滿足地喝著冰豆漿配上剛出爐的燒餅，非常懂得享受，網友更紛紛暴動：「吃豆漿不揪」、「可以在全台灣早餐店巡迴嗎」。

天氣燠熱，三上悠亞穿著清涼。（翻攝自IG）天氣燠熱，三上悠亞穿著清涼。（翻攝自IG）

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