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娛樂 最新消息

金宣虎撲台出大招！挑戰蔡依林新歌道歉了：不能讓我掉粉欸

金宣虎暌違3年來台，與粉絲互動逗趣，現場氣氛十分歡樂。（讀者提供）金宣虎暌違3年來台，與粉絲互動逗趣，現場氣氛十分歡樂。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金宣虎今天（6日）在新北市工商展覽中心舉行粉絲見面會，暌違3年與台粉見面，他模擬偶遇心儀對象時的搭訕模樣，害羞地問：「我可以坐妳旁邊嗎？」結果有粉絲大喊：「可以坐我大腿！」嚇得金宣虎急忙說：「不可以不可以！」

現年40歲的「酒窩男神」金宣虎3年前挾帶著超高人氣，在台北國際會議中心會粉，今年則因Netflix《愛情怎麼翻譯？》再度圈粉無數，今天在五股的新北工商展覽中心舉行粉絲見面會，吸引3000名SEONHOHADA偏愛（粉絲名）朝聖。

金宣虎坦言，今天因為狀況不佳，取消唱歌環節，讓他十分抱歉。不過金宣虎今天難得秀出舞技，接受Jolin蔡依林最新專輯的主打歌曲《Pillow》挑戰，不過他自認跳得不夠好，當場道歉：「對不起蔡依林，真的覺得非常不好意思！」

當跳到男團TWS的《OVERDRIVE》撒嬌舞時，氣氛嗨到最高潮，粉絲不停大喊安可，金宣虎也超級寵粉，最後一共跳了4次，不停放送愛心，讓粉絲直呼好可愛。只是金宣虎還是很害羞，叮囑粉絲：「你們可別讓我掉粉！」在最後，金宣虎用華語說「我愛你們」，強調未來會以更好的樣貌跟大家見面，希望大家繼續陪伴著他。

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