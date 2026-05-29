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娛樂 日韓

木曜女神戳破台男幻想 日本人妻真實處境：沒那麼幸福

「木曜女神」阿部瑪利亞揭日本人妻生活真實面。（資料照，記者王文麟攝）「木曜女神」阿部瑪利亞揭日本人妻生活真實面。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從偶像女團「AKB48」畢業後就來台灣發展的「木曜女神」阿部瑪利亞時常透過YouTube分享台日文化大不同。近日她戳破台灣男性嚮往的日本夢幻婚姻，指出日本人妻過得其實很辛苦。

阿部瑪利亞透露日本人妻背負著非常沉重的壓力。（資料照，記者王文麟攝）阿部瑪利亞透露日本人妻背負著非常沉重的壓力。（資料照，記者王文麟攝）

阿部瑪利亞在YouTube影片中指出，台灣男性受日劇影響，以為日本老婆很溫柔，還會在家乖乖煮飯等老公回家，現實中，日本媽媽卻承受著巨大壓力。例如除了準備早、午餐之外，媽媽們之間還會在群組中互相比較「愛心便當」華麗程度，久而久之形成社交負擔。另外，日本社會普遍認為「請人帶孩子」是不負責任的表現，導致許多女性陷入「One-ope育兒」（One-person operation）孤立困境。

提到台日婚姻觀差別，阿部瑪利亞指出，台灣通常會由父母資助子女買房、結婚，但日本人出社會後必須完全經濟獨立，父母通常不干涉子女未來，也不會給予金錢支援。婚後家庭財政大權多數掌握在老婆手上，很多日本老公每月零用錢僅3萬日幣（約新台幣6千元），地位也沒有想像中強勢。

阿部瑪利亞（右）指出日本人妻的生活並不像台灣男性所幻想那麼溫柔。圖左為邰智源。（翻攝自IG）阿部瑪利亞（右）指出日本人妻的生活並不像台灣男性所幻想那麼溫柔。圖左為邰智源。（翻攝自IG）

阿部瑪利亞提到，日本現在很流行「週末婚」、「友情婚」、「卒婚」等現象，主要是日本法律規定「夫妻同姓制」，女性婚後通常改為夫姓，一旦離婚行政手續繁瑣，導致許多日本太太多婚姻不滿也不會輕易離婚，逐漸形成平日各自生活，週末才相處的模式或者僅為應付長輩壓力，雖然結婚卻各過各的生活。

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