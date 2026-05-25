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58歲美魔女娶媳婦！網見超凍齡嚇呆：誰才是新娘

吳婉芳（左起）娶媳婦，與新娘Kristy、新郎Lynus合影。（滾動工作室提供）吳婉芳（左起）娶媳婦，與新娘Kristy、新郎Lynus合影。（滾動工作室提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕前港姐吳婉芳的次子「Lynus」胡智同前天（23日）舉行婚禮，現年58歲的她雖然隨著結婚淡出幕前，不過保養得宜，凍齡美貌與新娘有得一比，更有人開玩笑說「誰才是新娘」。

吳婉芳的次子Lynus結婚，遺憾丈夫胡家驊已經過世。（滾動工作室提供）吳婉芳的次子Lynus結婚，遺憾丈夫胡家驊已經過世。（滾動工作室提供）

港姐亞軍吳婉芳在1993年與香港商人胡家驊結婚之後，專心在家相夫教子，不過演藝圈人緣仍極佳，二兒子Lynus前天舉行的婚禮上眾星雲集，包括Lynus乾爹張學友、曾志偉、鄭伊健夫婦、元彪、李嘉欣、梁家輝都現身，張學友還與吳婉芳一同演唱《愛是永恆》，現場氣氛溫馨。美中不足的應該只有胡家驊在2017年逝世，無緣出席兒子的婚禮。

吳婉芳的次子Lynus與女友Kristy完婚。（滾動工作室提供）吳婉芳的次子Lynus與女友Kristy完婚。（滾動工作室提供）

吳婉芳在婚禮結束後，昨天透過媒體發聲：「感謝大家祝福，小兒Lynus昨日（23日）踏上人生新階段，作為母親的我，衷心祝賀這對新人Kristy & Lynus永結同心，幸福滿滿。」

Lynus遺傳媽媽吳婉芳的高顏值。（滾動工作室提供）Lynus遺傳媽媽吳婉芳的高顏值。（滾動工作室提供）

58歲的吳婉芳有美魔女的稱號，絕對不是浪得虛名，網友紛紛表示，「保養得超級好」、「太美了」、「吳婉芳才是真的不老女神，狀態一直很年輕」、「她的樣子還是好年輕」，更有網友打趣稱：「比新娘還要靚！」

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