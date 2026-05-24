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娛樂 最新消息

（影音）馬英九駁失智 名嘴馬西屏認嚴重失憶

劉寶傑（左）曾主持東森新聞台招牌談話節目《關鍵時刻》時，馬西屏經常應邀當來賓。（翻攝自劉寶傑臉書）劉寶傑（左）曾主持東森新聞台招牌談話節目《關鍵時刻》時，馬西屏經常應邀當來賓。（翻攝自劉寶傑臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、資深媒體人馬西屏去年7月發文透露自己10年前開始漸漸失憶，他雖平常心看待，但對於「上知天文、下知地理」的人失憶，是一件有損顏面的事，馬西屏說：「我年過7旬，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

馬西屏坦言第一次發覺失憶，是在上東森招牌談話節目《關鍵時刻》忘了行政院長是誰？慢慢次數多了，時任主持人劉寶傑也察覺，只要他稍有停頓，劉寶傑就幫忙補上，2人默契十足。

今（24）日中午，東森財經新聞台談話節目《寶傑點兵》主持人劉寶傑發文表示這2天大家的手機、臉書都被「失智」議題給徹底洗版，指前總統馬英九親自拍影片駁斥失智傳聞，甚至還掀起了馬辦與家屬之間「家變疑雲」，全台灣都在看，也都在討論，難道大腦的退化、記憶的流失，真的是每個人都逃不過的宿命嗎？

馬英九辦公室釋出馬英九影片，反駁失智謠言。（馬英九辦公室提供）馬英九辦公室釋出馬英九影片，反駁失智謠言。（馬英九辦公室提供）

但看到馬英九相關新聞，讓劉寶傑感觸最深、也最震撼，其實是馬西屏，他說：「大家總是在問，前陣子怎麼好一段時間，沒在電視上看到馬西屏？」

劉寶傑透露馬西屏私下告訴他，前陣子減少上電視，是因被醫生判定有嚴重失憶，甚至正在接受失憶治療。

馬西屏表示，過往有次上益智節目，問的剛好是他前一晚在《關鍵時刻》講過，他說：「我就是記不起來，從此我拒絕上任何益智節目。」並說自己失憶不只是單純的記不起人名跟地名，也不是找不到東西，是背過的詩都忘記，看「慶餘年」講杜甫的「登高」，以前背的滾瓜爛熟，現在記不起來。

「我睡前要看半小時的床頭書，結果今天拿起來看，忘了昨天內容；我在Netflix上看電影，看得很開懷，老婆說這部電影我們一起去電影院看的，完全沒印象；老婆買蛋塔回來放冰箱，飯後我說把冰箱『那個』拿來吃，老婆一定要問我『那個』是什麼？我完全不知道」，馬西屏說，他去醫院做了全部檢查，「腦袋沒有什麼毛病！」

相關影片：（影片來源：翻攝自Youtube，如遭移除敬請見諒）

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