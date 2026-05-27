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娛樂 最新消息

天氣愈熱愈有錢！6生肖霉運退散：貴人、事業、財運一次補滿

命理專家揭示2026年夏季貴人、財運、事業三強開泰的「6大幸運生肖」。（本報製圖）命理專家揭示2026年夏季貴人、財運、事業三強開泰的「6大幸運生肖」。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕熱浪一波接一波，天氣熱到讓人腦袋發昏？別擔心，隨著夏季展開，從6月～9月，有6個生肖逆勢開紅盤，接下來3個月將是「天氣愈熱、運愈旺，時局愈混亂、愈覺醒」！

命理專家施爻溫柔提醒，這段時間正值「烈火淬鍊」的磁場，告別過去的拖延，隨著貴人入局，過去卡很久的事情終於開始推進，容易迎來新工作或新合作。

以下幾個生肖在這個夏天的財運，就像是一堆早已準備就緒的乾柴，正等待著夏日烈焰的致命一擊──只要高溫的火星一落，瞬間就會燃起熊熊的「財富之火」！

➤鼠⁡

．這個夏天的你，會開始進入一種「局勢逐漸打開」的狀態。原本卡住的人際、工作、金錢，會慢慢開始流動，尤其7月後，很容易遇到願意幫你的人，或是突然出現新的機會。⁡

．但要注意一件事：別因為一時心軟，把自己的能量分給不值得的人。⁡

．感情方面，比起轟轟烈烈，更容易遇到「能陪你走長遠的人」。有伴侶的人，關係會慢慢穩定下來，這個夏天對你來說，是重新建立信任感的時期。⁡

➤牛⁡

．會感覺自己像站在人生交叉口，很多事情不是沒機會，而是舊的模式已經不適合現在的你，尤其6月到7月，容易出現：情緒壓力、對未來迷惘、對某些人失望、想離開原本環境，但這不是壞事，這段時間比較像「命運在逼你更新人生版本」。

．8月後狀況會開始好轉，只要願意放下固執，會發現新的路其實早就在前面。

．感情上要避免冷戰與悶著不說。⁡

➤虎⁡

．是這個夏天變化很大的一群人，有些屬虎的人會直接換工作、換圈子、換人生方向，甚至連氣場都會開始不一樣，這段時間的直覺很強，容易突然看透一個人，有些曾經信任的人，會慢慢露出真實面貌，但相對地，也會遇到真正欣賞你能力的人。⁡

．事業運很強，尤其創作、自媒體、靈性、領導相關領域特別旺。⁡

．感情方面容易出現強烈吸引，但要小心短暫激情。⁡

➤兔⁡

．運勢是「穩定上升型」，雖然不一定會有爆炸性的幸運，但你會發現生活開始慢慢變順，過去拖延很久的事情，終於開始推進，有些屬兔的人甚至會在夏天迎來：新工作、新合作、搬家、關係轉變、財務改善，人氣也會變高。

．要注意不要太在意別人的評價，有時候自己的敏感，會消耗掉自己的能量。⁡

．感情方面屬於「越自然越有機會」。⁡

➤龍⁡

這個夏天，人生會進入「調整期」，不是衰，而是宇宙在提醒你，很多東西需要重新平衡，尤其金錢、作息、情緒、關係，都需要重新整理，會開始發現，有些東西其實不是非要不可。

．這段時間很適合學習、沉澱、修復身心，如果願意慢下來，反而會在9月看到新的方向。⁡

．感情方面容易忽冷忽熱，不要把壓力發洩在親近的人身上。⁡

➤蛇⁡

．這個夏天很像「清業力」，很多過去沒處理完的人事物，會重新浮現，可能是舊人回來、過去問題重演、情緒被翻出來、重新面對某段關係…等，但這其實是好事，因為終於要真正結束某個循環了。

．這段時間的洞察力很強，會越來越看清誰是真心、誰只是消耗你，8月底後運勢會明顯變強。⁡

．感情方面容易出現命運感很重的人。⁡

➤馬⁡

．夏天整體運勢非常強的生肖之一，氣場會變亮，存在感也會提升，很多事情會開始往有利的方向發展，尤其事業、名聲、財運、人際、曝光度，有些屬馬的人甚至會突然爆紅、被看見，或得到重要機會。

．但要注意不要太衝，這段時間容易因為過度自信而忽略細節。⁡

．感情運也很旺，單身者容易遇到主動接近你的人。⁡

➤羊⁡

．夏天比較像「等待與累積」，有些事情現在還沒完全成熟，所以會感覺進度偏慢，但其實很多能量正在暗中醞釀，這段時間很適合，學習、進修、規劃未來、建立新方向。

．不要急著跟別人比較，因為你的成果，會在後面慢慢顯現。⁡

．感情方面容易陷入「想太多」的桎梏，有時候不是對方冷淡，而是你太敏感。

➤猴⁡

．這個夏天會有一種「人生重新開機」的感覺，前期容易混亂、迷惘，甚至會懷疑自己到底該往哪走，有些屬猴的人會經歷，工作不穩、情緒低潮、睡眠混亂、人際壓力、突然的轉變。

．但很奇怪的是，越混亂，你反而越容易覺醒，會開始真正思考：「我到底想成為什麼樣的人？」8月後運勢會開始轉強，而且會比以前更成熟。⁡

．感情方面容易出現忽遠忽近的狀態。⁡

➤雞⁡

．是屬於默默變強的一群人，這段時間貴人運不錯，容易遇到願意提拔、支持你的人，尤其工作與現實層面，會慢慢往上爬，雖然過程不一定輕鬆，但會感覺自己比以前更穩了。

．適合開始建立長期計畫，會慢慢找到自己的定位。

．感情方面屬於「細水長流型」，真正適合你的人，反而不會太高調。⁡

➤狗⁡

．這個夏天人際能量很強，聚會、合作、朋友緣會明顯增加有些屬狗的人甚至會因為某個圈子，而改變人生，但要注意，不是所有靠近的人，都是真心的，很容易因為重感情而過度付出。⁡

．財運有提升機會，尤其與團隊、合作、社群有關的事情特別有利。⁡

．感情方面容易出現曖昧與多人互動。⁡

➤豬⁡

．運勢看俏，這個夏天會有一種「命運正式推動你前進」的感覺，很多事情會突然加速，有些屬豬的人會，突然轉運、進入新環境、接觸更高層次的人、被迫成長、開始真正做自己。

．你的也會氣場會變得很強，但相對地，壓力也會變大，因為正在進入人生的新階段，這段時間最重要的是，相信自己的選擇。⁡

．感情方面容易遇到帶有強烈靈魂感的人。

施爻提醒，夏季6～9月這段時間正值「烈火淬鍊」的磁場，唯有保持內心定見、不受外界喧囂干擾的人，才能真正抓住這波逆風翻盤的黃金機遇。。（施爻提供）施爻提醒，夏季6～9月這段時間正值「烈火淬鍊」的磁場，唯有保持內心定見、不受外界喧囂干擾的人，才能真正抓住這波逆風翻盤的黃金機遇。。（施爻提供）

【施爻老師 小檔案】

．專長：前世今生

30歲的靈魂解析師，為公廟背景長大的第三代，從小在香火與祭儀中觀察靈魂的百態，結合家族傳承的直覺與細節觀察，精準捕捉每個人身上遺留的前世標誌。

☆民俗命理說法僅供參考☆

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