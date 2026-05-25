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娛樂 日韓

神童暴瘦37公斤判若兩人 超狂下顎線曝光 ELF全暴動

神童成功減肥37公斤，宛若新生。（翻攝自IG）神童成功減肥37公斤，宛若新生。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢男團「Super Junior」成員神童一直給人「最靈活的胖子」形象。身材圓潤、舞蹈俐落的他，以其獨特幽默感受到許多粉絲喜愛。近日他在社群平台曬出自己變瘦的照片，率度破表，更讓許多ELF（粉絲名）好奇，他到底怎麼瘦下來的？

迷上冰上曲棍球的神童，瘦下來之後，俐落的下顎線讓人驚豔。（翻攝自IG）迷上冰上曲棍球的神童，瘦下來之後，俐落的下顎線讓人驚豔。（翻攝自IG）

神童過去曾因身體健康問題，透過專業減肥團隊成功瘦身，可惜沒過多久就復胖，回復圓墩墩的模樣。這次他又下定決心減肥，日前他曬出自己打冰上曲棍球的照片，嗨喊原本只是想體驗，沒想到真的太有趣，他上癮了。

迷上冰上曲棍球的神童成功減下37公斤，他曬出自己變瘦的照片時，得意說「設備完全客製化」。原來神童為了冰上曲棍球特意買了全身超酷帥裝備，他自己也打趣：「真的太好玩了，運動果然就是要戰裝備」。

Super Junior成員神童原本身材圓潤。（資料照，緯來提供）Super Junior成員神童原本身材圓潤。（資料照，緯來提供）

瘦了37公斤的神童簡直就像換了一個人，側面俐落的下顎縣讓粉絲驚呼：「太帥了」、「受太多了吧」、「看起來變年輕了」，讓Super Junior帥氣成員再加一名。

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