5月「最強收官週」到！雨揚點名：4生肖出運啦、3生肖宜守不宜攻

12生肖本週勢大洗牌！其中「4個生肖」宛如坐直升機，不但有神隊友撐腰，財運奇佳！（圖／雨揚樂活家族）

〔娛樂頻道／綜合報導〕覺得上週不夠順？面對5月最後一週，12生肖最新運勢出爐！知名命理專家雨揚居士點名，自今（24日）起有4個生肖將開心迎接「大行運期」，宛如坐上直升機，不僅事業、感情、財運全拿5顆星滿分，更有強旺的「神隊友」與貴人陸續到位，無論提案、開拓新案都能成果漂亮，偏財運更是亮眼，堪稱本週吸金大贏家！另有3個星座，則切忌躁進，愈低調愈平安！

➤鼠

．事業★★★★★

事業運強旺，貴人助力明顯。容易在關鍵時刻獲得支持。上班族提案、協調與表現機會佳，易獲得主管賞識；創業者適合談合作、推進新案，將有漂亮成果。

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．感情★★★★★

愛情運大旺，單身者魅力提升，容易遇到主動又真誠的對象；有伴者默契佳，適合安排約會或短程旅行。多些溫柔表達，感情會更甜蜜穩定。

．財運★★★★★

財運亮眼，正財穩定上升；偏財也有好消息，易因合作、介紹或專業表現帶來額外收入。建議事先規劃用途或穩健理財。

➤牛

．事業★★

事業運偏弱，壓力與責任感加重。工作上易遇卡關或面臨臨時修正。上班族需謹慎處理文件與流程，避免細節出錯；創業者不宜冒進，應先穩住現有客戶與基本盤。

．感情★★

感情運低迷，單身者即使遇到心動對象，也容易因距離感而難以靠近；有伴者易因壓力或生活瑣事而與伴侶產生摩擦，應少用情緒回應，多給彼此空間。

．財運★★

財運走弱，近期突發性支出增加。易因修繕、健康或生活雜事增加負擔，不宜高風險操作。建議先控管現金流，保守理財才是上策。

➤虎

．事業★★★★★

事業運極佳，行動力與表現力同步提升。適合主動爭取機會，上班族容易被主管看見能力、接下重要任務；創業者有利拓展人脈與新合作。

．感情★★★★★

愛情運暢旺，單身者桃花機會增加，容易遇到有好感、互動自然的對象；有伴者相處溫暖，但需避免因忙碌而忽略對方，多一點陪伴與關心能讓關係升溫。

．財運★★★★

財運表現亮眼，正財穩定、偏財也有小幅助力。業績、獎金或額外接案收入可期。適合規劃長期理財，但不可衝動加碼，穩定布局更能延績財氣。

➤兔

．事業★★★★

事業如日中天，雖有瑣事干擾，但能靠經驗與協調能力逐步化解。上班族適合支援團隊與整合資源；創業者可調整流程與服務細節，穩紮穩打將累積好口碑。

．感情★★★

感情運普通，單身者雖有機會認識新對象但進展較慢，需要多些觀察；有伴者容易因時間分配或情緒敏感產生小摩擦，建議別急著下結論，溫和溝通更有效。

．財運★★★

財運平平，本週可能因交通、生活用品或臨時邀約增加開銷。建議提前規劃預算，避免小錢累積造成壓力；守住收支平衡最重要。

➤龍

．事業★★★★

事業運順暢，容易因穩定表現獲得信任，上班族適合承接協調、管理或整合型任務，能展現成熟度；創業者若能保持誠信與服務品質，將有機會拓展長期合作。

．感情★★★

感情運中等。單身者對感情較謹慎，不容易快速投入；有伴者需避免悶著不說，才不會讓小誤會慢慢累積。建議把需求說清楚，也多聽對方想法，關係會更平順。

．財運★★★★

財運暢旺，有來自信任關係或長期合作的收益機會。惟須留意口舌與人情牽扯，涉及金錢往來時，務必白紙黑字確認。守住原則才能穩定進財。

➤蛇

．事業★★★

事業運中等，雖有合作或支援機會，但壓力不小。上班族需注意安全與細節，避免因急躁導致失誤；創業者宜穩住品質，不宜為了速度而忽略風險與後續成本。

．感情★★★

感情運平穩。單身者容易被外在條件吸引，但仍須觀察對方是否可靠；有伴者相處尚可，只是偶爾容易情緒緊張。建議放慢語氣、多些體諒，關係會更舒服。

．財運★★

財運偏弱，不利於偏財。投資時需特別謹慎，易有意外損耗、維修或衝動開銷。建議先避開高單價消費，保留現金會比追求獲利更安心。

➤馬

．事業★★★★★

事業運強勢，貴人與資源陸續到位，能在壓力中展現真實實力。上班族容易被交付重要任務，表現好就能累積信任；創業者合作運佳，適合推進新案、擴大影響力。

．感情★★★★★

愛情運甜蜜。單身者容易遇到真誠且條件不錯的對象，關係快速升溫；有伴者關係穩定，適合談論未來規劃或共同目標。主動表達心意能讓感情更有安全感。

．財運★★★★★

財運大吉。正財、偏財皆有亮眼表現，合作分潤、獎金或投資回收皆值得期待。本週適合重新配置資金，將短期好運轉為長期累積，財庫將更穩固。

➤羊

．事業★★

事業運偏弱。計畫容易被臨時狀況打亂，做事也較難一氣呵成。上班族需反覆確認流程與交辦內容；創業者要注意合約、成本與時程，暫緩擴張較能降低風險。

．感情★★

感情運低迷。單身者互動機會少，即使有人靠近也易感到不安或猶豫；有伴者容易因現實壓力、金錢或家務產生爭執。建議先穩住情緒，別把小事放大。

．財運★★

財運走弱，支出壓力明顯。易有破財、修繕或突發雜支，偏財運不佳，不宜冒險投資。應避免借貸與衝動消費，先守住現金流，避免財務壓力持續擴大。

➤猴

．事業★★★★★

事業運強旺，貴人與好消息增加，適合主動展現能力。上班族容易因專業表現獲得肯定；創業者可把握合作、曝光或新客源等機會，成果值得期待。

．感情★★★★

愛情運亮眼。單身者桃花轉旺，容易在聚會、活動或熟人介紹中遇到合拍對象；有伴者感情回溫，適合安排約會或共同活動，能讓彼此的關係更穩固。

．財運★★★

財運平穩，正財收入穩定，偏財亦有機會但點到為止，不可貪多。本週可能因健康、家人或生活瑣事增加花費，建議先列出必要支出，才不會因小額破財而慢慢累積成壓力。

➤雞

．事業★★★

事業運普通。工作上雖有解決問題的機會，但也易被雜事牽制。上班族需注意溝通與責任歸屬；創業者若涉及合作條件或帳務往來，務必確認清楚再推進。

．感情★★★★

愛情運上揚。單身者桃花與好感互動增加，容易遇到願意主動靠近的人；有伴者相處融洽，若能多說肯定與感謝，先前的小誤會也有機會慢慢化解。

．財運：★★★★

財運表現佳，正財穩定。偏財亦有機會，合作分潤、獎金或副業收入可望增加。本週需留意合約、稅務與帳務細節，避免因粗心造成損失，確認清楚就能守財。

➤狗

．事業★★★★

事業運攀升，容易獲得女性貴人或親友協助。上班族適合低調累積成果，細緻處理會被看見；創業者可從既有客戶中挖掘新機會，穩健推進比強攻更有利。

．感情★★★★

感情運暢旺。單身者容易遇到溫和可靠的對象，關係發展較慢但穩健；有伴者相處平順，適合聊生活安排與未來計畫。別急著追求激情，穩定的陪伴更能加分。

．財運★★★★

財運穩中有升，正財表現佳，適合透過長期累積、專業服務或穩健理財增加收益。偏財可小試，但不宜重押。若能控制人情支出，財務狀況會更漂亮。

➤豬

．事業★★★

事業運普通。工作上容易遇到突發干擾或情緒低落，進度需多些耐心。上班族要留意團隊溝通與交接；創業者宜先把舊案收尾，暫不適合同時開展太多新方向。

．感情★★★

感情運中等。單身者對感情較被動，容易因想太多而錯過互動機會；有伴者要避免把外在壓力帶回關係中。多些體諒與幽默感，能讓彼此的氣氛慢慢回溫。

．財運★★★

財運平平，正財收入尚可，偏財助力有限。本週可能因家人、交通或臨時開支增加花費。建議預留彈性資金，避免一時週轉不順造成壓力。

☆民俗說法僅供參考☆

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