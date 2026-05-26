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娛樂 最新消息

（專訪）想留台發展！三上悠亞應援半年曝心聲 認想「職棒雙棲」

三上悠亞去年底宣布加盟台灣職籃夢想啦啦隊「Formosa Sexy」。（記者胡舜翔攝）三上悠亞去年底宣布加盟台灣職籃夢想啦啦隊「Formosa Sexy」。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕日本人氣女神三上悠亞去年底宣布加盟台灣職籃夢想啦啦隊「Formosa Sexy」，她挾著高人氣來台，每每出席應援現場都擠爆粉絲搶看，如今加入球隊快滿半年，她日前接受專訪分享甘苦談，對於台灣的喜愛溢於言表，坦言會想要挑戰職棒應援，原因是因為想要「多多留在台灣」。

三上悠亞加入職籃不到一年就先拿下這次的年度人氣冠軍。（記者胡舜翔攝）三上悠亞加入職籃不到一年就先拿下這次的年度人氣冠軍。（記者胡舜翔攝）

三上悠亞加入職籃不到一年就先拿下這次的年度人氣冠軍，她開心感謝粉絲幫忙催票，也不忘謝謝球隊當時給她加盟的機會，「很感謝選手很努力打球，啦啦隊友們很照顧我，如果沒有粉絲我也沒辦法得到冠軍，對每個人都很感謝。」

現年32歲的三上悠亞，談起這半年來台應援的生活頗有感觸，她透露原本以為自己加入後會是隊內最年長成員，後來才發現並不是，「在日本超過30歲還做這行，可能會被嫌是歐巴桑，但台灣完全不一樣。」她直呼很喜歡這裡的職場與粉絲氛圍，「大家都很友善，如果可以，我也想一直跳下去。」

三上悠亞坦言，很想挑戰「職籃、職棒雙棲」。（記者胡舜翔攝）三上悠亞坦言，很想挑戰「職籃、職棒雙棲」。（記者胡舜翔攝）

三上悠亞也坦言，很想挑戰「職籃、職棒雙棲」，但她強調來台並不是為了賺錢，「如果只是想賺錢，我在日本做自己的事業就好了。」單純是因為很喜歡台灣，「想要一整年都待在台灣。」談到隊內最照顧她的人，三上悠亞秒點名隊長梓梓，「我很欣賞她，也蠻常跟她一起相處，每次來都能感受到她很照顧我。」

目前她仍勤練中文，笑說平常都靠語言APP學習，目前講最熟練的中文是「米飯」。至於感情狀態，三上悠亞直言目前完全沒有追求者，被問到能否接受台灣男友，她害羞表示，覺得台灣男生很溫柔體貼，但最擔心的還是語言問題，「我很喜歡聊天，如果對方日文不好，可能很難溝通，畢竟我中文現在還只有『米飯』程度。」

如今每個月都會飛來台灣的她，早已愛上台灣美食，尤其最愛火鍋、麻辣燙。至於最關鍵的「火鍋會不會加芋頭？」，三上悠亞燦笑秒回自己是芋頭派，「絕對會放！」而目前她來台都是住飯店，身邊也有朋友鼓勵她可以乾脆在台灣買房，不過三上悠亞表示，自己不太懂房地產，「住飯店有人可以打掃，還是可以先住飯店。」

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