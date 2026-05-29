百萬YTR八炯自揭遭背刺 驚曝：中國曾派人毀滅我兩次

八炯（右）和友人「強國反賊」一起拍片，提到自己被背刺、抹黑，須尋求心理醫生才能走出陰霾。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經常在網路發表對「中國現象」看法的百萬YTR「攝徒日記（八炯）」昨（28日）與其長年友人「強國反賊」攜手拍片，影片名稱為「細思極恐！中國曾派人毀滅我兩次？八炯首度公開...背後隱藏的驚天背刺！」。

八炯澄清並揭發前反共YTR「陳宇鎮」在背後造謠，刻意挑撥離間他和「強國反賊」的友情，八炯回憶當時一度感到不解及受傷，坦言自己為此必須求助心理醫生才逐漸走出陰霾。

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八炯透露，他在紐西蘭接到陳宇鎮的電話，對方捏造「強國反賊」私下批評自己「浪費、小氣、人前人後一個樣」等言論，試圖破壞兩人長達6年的交情，導致八炯一度陷入嚴重的心理低潮與信任危機。

「強國反賊」為了八炯特地到現身影片中，澄清絕無此事，並指出事出有因，可能是因自己過去曾在推特上批評陳宇鎮轉變政治立場（改為攻擊台派與民進黨），讓陳宇鎮不高興，他不僅向八炯造謠、抹黑事實，還透過LinkedIn查出自己在美國任職的公司，寄信向其老闆誣告他「歧視女性、種族歧視、反川普、反法輪功」，企圖搞臭其名聲。

兩人提及陳宇鎮過去也曾用「批圖、隱藏對話時間」的方式抹黑波特王，對於陳宇鎮的立場與「小粉紅」無異。「強國反賊」表示，目前重心已轉往美國MBA學業與AI創業，不願再與這位陳宇鎮產生交集。八炯也坦言，近年因承受巨大背刺壓力而多次求助心理醫生，但仍會堅持反共立場與初衷。

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