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聶雲也遭騙！淪羔羊怒揭「詐團套路」 1操作讓他背脊發涼

聶雲公開遭詐騙經歷，坦言詐團1操作讓他越想越毛。（本報資料照）聶雲公開遭詐騙經歷，坦言詐團1操作讓他越想越毛。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕聶雲今（27日）自爆碰上詐騙集團，透露自己原本只是網購幾個保溫杯，沒想到最後收到的竟是幾個破爛杯子，他當場傻眼之餘，更直言詐騙集團的操作方式「越想越毛」，忍不住拍片公開經歷，提醒大家別再上當。

聶雲表示，自己日前在網路上看到一款外型相當漂亮的保溫杯，因此立刻下單購買，雖然當時心裡曾有些懷疑，但因賣家標榜「貨到付款」讓他降低戒心。偏偏包裹送達當天，聶雲人剛好在機場準備出國，只好請管理員幫忙代墊費用先收貨。

聶雲收到貨後開箱卻是破舊保溫瓶。（翻攝自臉書）聶雲收到貨後開箱卻是破舊保溫瓶。（翻攝自臉書）

沒想到，聶雲返國開箱後裡頭竟是幾個破舊保溫杯，與網頁上的商品完全不同，除了瞬間傻眼也忍不住懷疑，詐騙集團似乎刻意挑他不在家的時間送貨，「是不是剛好算好了，我那天不在家，要用搖的聽裡面東西對不對。」直言整件事讓他背脊發涼。

不過，聶雲也提到自己雖然遇上詐騙，但依然相信台灣是個善良的地方，他透露過去曾弄丟身分證與手機，最後都被好心人歸還，因此希望藉由自己的經歷提醒大家提高警覺，也呼籲網友分享近期遇過的詐騙手法，避免更多人受害。對此，星友唐從聖見狀忍不住打趣回應，「還寄幾個保溫杯給你…..這麼善良的詐騙集團已經不多見了。」一席話讓不少網友啼笑皆非。

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