吳靜怡直播爆猛料 狂轟柯文哲 節目現場火藥味炸開

政治評論員吳靜怡上節目，大爆民眾黨前主席柯文哲的猛料。（資料照，記者羅沛德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨內部風暴持續擴大，政治評論員吳靜怡不但在網路上發文猛轟，還在民視直播節目《有繼有料喔》投下震撼彈，提及前民眾黨主席柯文哲「婚外情」疑雲、預告公開「情書」，更犀利指出「解語花是種類型，不是一個人」、「別人根本沒有想跟他在一起」。

吳靜怡在《有繼有料喔》暗示自己看過情書手寫信。（翻攝自YouTube）

柯文哲日前親自在影片留言區開嗆創黨成員蔡壁如「不在中央黨部講，跑來這裡放話」引發熱議，吳靜怡在《有繼有料喔》爆料情書內容並非外傳電子檔，而是「手寫信」。吳靜怡發文質疑柯文哲「有沒有過婚外情」？更在節目中喊話柯文哲出來回應問題，她更比喻「我覺得有些渣男是這樣，他當然啊，你知道什麼是渣男？就他絕對不會只跟一個人說我喜歡你。他跟你說喜歡你有很多種方式」。

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吳靜怡說所謂的情書是「手寫信」，更隔空反問柯文哲：為什麼我知道是手寫信呢？吳靜怡透露：「那我是不是有看過？你柯文哲是不是知道？那在誰的手上我也知道」。接著她解釋，信件內容會變成電子檔也是因為有人把它紀錄下來。

政治評論員吳靜怡（左）在節目中問柯文哲有沒有婚外情？（翻攝自YouTube）

隨後吳靜怡說出更多細節，指對方是誰不重要，因為別人根本沒有要跟他在一起，她認為柯文哲很恐怖，一直在那邊天天寫信給人家，隨後怒道：「煩不煩？你煩不煩？柯文哲」。她也同時點名過去溫紳曾經在節目爆料「逼到女主角換公司到最後外派離開台灣」，緊接隔空質問：「你柯文哲曾經有沒有背叛過陳佩琪？你柯文哲曾經有沒有想說要出家啊？」、「你柯文哲在台大醫院做的時候是不是很不專心？台大醫院知道的人很多」。

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