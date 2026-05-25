陳盈潔音樂會最終場 許常德：告別都是有緣回饋

許常德（右）與陳盈潔（左）友誼深厚。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已近3年，期間數度傳出病況危急，健康狀況始終牽動外界關注。對此，音樂人好友許常德14日晚開直播曝陳盈潔現況，語重心長表示「我覺得陳姐要走到人生的終點了...」

許常德24日晚間在臉書發文表示，本月31下午三點到五點在台北EZ5音樂餐廳，有一場為陳盈潔老師的音樂會最終場「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，坦言彷彿又回到2年半前的狀態。

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發文中，許常德表示火箭即將升空，人生都是故事，「告別都是有緣的回饋，說再見都是有情的心情，那天見，請大家帶著仰望星空的心情前來。」

許常德臉書全文：

5/31

下午三點到五點

在台北EZ5音樂餐廳

臺北市大安區全安里安和路二段211號

有一場為陳盈潔老師的音樂會最終場

「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」

免費入場

謝謝EZ5免費提供這麼棒的音樂場地

這是許多音樂人的心靈聖地

兩年半前

在高雄舉辦的波浪人生音樂會

因為一個簡單的意念

希望陳盈潔老師最後的新聞是跟音樂有關

用六天的時間籌備了音樂會

那時我的方法就是在我臉書許願盡力而為

我想如果沒有任何人來幫忙演唱

我就一個人從頭唱到尾

但只要有一個人來聽

我也會把內容做好

沒想到隔一天就有人免費幫我提供場地和支援我接送的行程

這就是高雄富邦人壽公司

他們真的很低調並很全力的支援

後來來現場演唱和拍影片力挺的歌手有二十多位

所以光是藝人的接送就是一個費勁的工程

沒有要求任何商業的回饋

至今在我心裡的感動深深溫暖著我

也許就是那一場夢想成真的力量

給了陳姐很多正能量的保護

陳姐身心漸漸好轉

雖然沒法言語表達

也不確定她是否聽到我說什麼

大家持續的小額捐款和天使般的看護

以及讓陳姐家人能喘息片刻的醫護人員

撐起這兩年半的小小屋簷

那時我就和陳姐家人做了一個決定

這些小額捐款絕對不能獨享

更不能打擾麻煩

所以幾乎是在每半年的時間舉辦一場免費入席的音樂會

在台北紅樓是以邀請感謝曾經幫陳姐寫過經典歌的創作者為主題的音樂會

台中是在元保宮音樂座談會

台南是在全美戲院的黑膠分享會

最近是請郭婷筠演唱新歌「人生人生人生」

由我和荒山亮試著寫陳姐此刻的人生心境

跟大家分享生命旅途的落落起起

這一次5/31的音樂會

彷彿又回到兩年半前的狀態

在不到一週的時間宣布此事

我也不知道有誰會來現場聆聽

也不知道有沒有歌手會來現場演唱

甚至找不到樂手老師來演奏

所以目前宣布的時刻

只有三個人是確定的

是陳姐的天使醫師和天使看護和我

我忽然想起陳姐的大姐跟我說的一段往事

幾年前陳姐一早起來忽然全身無力

一早去醫院急診發現自己中風了

醫生說她必須立刻住院治療

但那一天陳姐要去遊輪表演

那是簽好約的

不去會被要求賠償

懇請醫生能不能打個針讓她撐過一天

她至少去遊輪公司讓他們知道是真的中風了

結果安排作秀的人卻要她上船跟觀眾打招呼

一上船

遊輪就啟動了

還好那一天有個大天使賀一航大哥的智慧搶救

他真誠地告訴觀眾陳姐的狀況

並請台下的觀眾幫忙陳姐演唱每一首歌

結果那一場演唱會變成了很經典又感動的演唱會

甚至在兩年半前我在臉書上po出此文時

有個當年在郵輪上的觀眾傳給我影片

證實了當場陳姐和賀大哥和觀眾的互動場面

我想這一次就是這樣了

我們一起幫陳姐唱完每一首歌

請大家預先下載以下的每一首歌的歌詞在手機

方便當天我們一起大合唱

海海人生

乎我醉

波浪人生

盈盈的祝福

人生人生人生

期待再相會

愛上一個人

然後我會分享這兩年半很值得跟大家分享的故事

這是一場陳盈潔老師跟粉絲與朋友告別的音樂會

不需要場面

也沒有主動邀請

免費入場

若你們要感謝免費提供場地的EZ5

歡迎你們自己點飲料

火箭即將升空

人生都是故事

告別都是有緣的回饋

說再見都是有情的心情

那天見

請大家帶著仰望星空的心情前來

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