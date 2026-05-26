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從童星到帶貨天王 郝劭文直播月賺3.3億返台定居真實原因

2022年郝劭文（左）與中國化妝師林寧瑞結婚。（翻攝自微博）2022年郝劭文（左）與中國化妝師林寧瑞結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕童星出身的郝劭文，因主演導演朱延平電影《新烏龍院》聲名大噪，之後亦與釋小龍合作多部搞笑功夫電影。2022年郝劭文與中國化妝師林寧瑞結婚，去年3月之後升格成為新手爸爸。日前郝劭文上王偉忠節目，鬆口證實已經正式返台定居。

郝劭文童星時期家喻戶曉，後因考慮求學問題，選擇淡出演藝圈。之後，又以《那些年，我們一起追的女孩》等台灣電影回到演藝圈。近年將事業重心移往中國的他，經營電商帶貨直播，他溫柔、不吵鬧的「睡前故事」型行銷創造出獨特風格，成績出色，在抖音累積超過1400萬粉絲，更「5秒賣出3500單」，單月銷售額3.3億元新台幣的驚人銷售額。

郝劭文上王偉忠節目鬆口證實返台定居。（本報資料照）郝劭文上王偉忠節目鬆口證實返台定居。（本報資料照）

郝劭文在《欸！我說到哪裡了？》談到自己的直播之路，坦言剛開始有如盲人摸象，中國直播競爭激烈，他也曾因違規被限制流量，只有幾十人在線上。郝劭文之後把直播地點移至老婆放鞋子的小房間，他坦言自己曾經一次直播12小時，也為此帶來職業傷害，現在喉嚨有些問題。不過他驕傲說，自己對家用產品特別內行。

搬回台灣定居的原因，主要是為了家庭，郝劭文決定有工作再飛到杭州。他承認自己「有存到一些讓自己可以生活的錢」，更明白「我不需要世界首富、台灣第一，賺錢是需要選擇的時候，不想做的事可以不去做它」。

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