明金成猝逝4年留下未滿月龍鳳胎 今逢冥誕妻淚喊：你還住在我們心裡

〔記者邱奕欽／台北報導〕52歲導演明金成2022年因心肌梗塞猝逝，留下當時仍在坐月子的妻子Patty林沛締以及剛出生不久的龍鳳胎，噩耗曾震驚演藝圈。適逢明金成56歲冥誕，Patty今（29日）凌晨曬出昔日慶生照，隔空向亡夫獻上生日祝福，更感性寫下「你的愛、你的笑聲，還一直住在我們心裡」，令人鼻酸。

明金成2022年因心肌梗塞猝逝，留下妻子Patty和一對龍鳳胎兒女。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）

曾執導《18禁不禁》、《歡喜來逗陣》等作品的明金成，2022年在家中突發心肌梗塞離世，享年52歲。當時Patty才剛生下龍鳳胎亮亮與壯壯不久，面對突如其來的巨變，只能獨自扛起照顧孩子與家庭的重擔，並承受每月高達10萬元的房貸與車貸壓力。

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適逢明金成56歲冥誕，Patty分享昔日替丈夫慶生的照片，感性表示「原來有些相遇，看似偶然，卻會在生命裡留下最深的牽掛，成為一輩子的家人～老爺，生日快樂。」隨後也向明金成喊話表示，雖然人已不在身邊，但愛與笑聲始終留在家人心中，「那些幸福從來沒有離開」。

明金成離世後，Patty在好友陸元琪與黃小柔鼓勵下投入直播與團購工作，努力撐起一家3口生活，她最後也感謝丈夫生前對家庭的付出與深愛，承諾會帶著這份愛陪伴亮亮與壯壯平安長大，「你永遠都是我們最想念的人。」貼文曝光後，大批網友也湧入留言替她加油打氣。

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