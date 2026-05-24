林瑞陽前妻為他罕見露面 昔日玉女紅星曾哲貞變這樣

趙傳2026《給所有知道我名字的人》巡演最終場。 （記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳昨晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終站，開場他就感性向滿場歌迷喊話：「非常想念台北的歌迷，你們想我們嗎？」笑稱原本想講「濃濃的思念」，卻一時口誤成「濃濃的失戀」，逗得全場笑聲不斷。

趙傳幽默自嘲：「怎麼在外面混那麼久之後，國語變不標準了？」談到演唱會門票完售，他感性表示，如今要把票賣完其實並不容易，因此特別感謝所有歌迷一路相挺，更坦言自己最害怕的是被大家遺忘，「很多人都會問我『趙傳喔？趙傳還有在唱嗎？』我都說『有有有，不然呢？不然要幹嘛？』」

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趙傳精彩重現《我很醜，可是我很溫柔》、《愛要怎麼說出口》、《我是一隻小小鳥》等夯曲，還精心打造台北場限定歌單，包括新歌《歲月也搶不走的東西》、台語歌曲《內山姑娘要出嫁》，更加碼3首西洋歌曲，變身「舞棍歌王」嗨跳DISCO。

趙傳透露以前為了參加學生舞會，開始聽大量與舞蹈相關的西洋歌曲，「《The Last Waltz》啟發了我去學華爾滋舞步，而大家都聽過的《Dancing Queen》及《YMCA》則啟動了我的舞蹈開關。」難得重燃舞蹈魂的他更開玩笑說：「下次可以考慮挑戰當個動感唱跳歌手了。」

曾哲貞難得露面欣賞趙傳演唱會。（讀者提供）

個性念舊又重情義的趙傳，特別邀請滾石唱片時期的老同事，以及成名曲《我很醜，可是我很溫柔》MV女主角曾哲貞，已經退出演藝圈的曾哲貞是林瑞陽的前妻，今天也難得露面相挺。

趙傳談到：「雖然兒子、女兒都在國外忙工作，但能看到這些一路陪伴我走過青春歲月的老朋友齊聚一堂同樂，真的覺得特別溫暖、也特別感動。」

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