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娛樂 日韓

「德山GD」誕生 住持淡定跳《Good Boy》 全網直接淪陷

南韓夯團BIGBANG隊長GD。（資料照，記者王文麟攝）南韓夯團BIGBANG隊長GD。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓帝王級男團BIGBANG神級成員「GD， G-Dragon」權志龍影響力太大，竟然連寺廟裡的僧侶也大跳GD和太陽的經典歌曲《Good Boy》，全程表情淡定、舞步俐落，令人嘆為觀止。網友紛紛打趣：不知道為什麼，一看就看了兩小時。

德山住持親自帶隊演出《Good Boy》。（翻攝自X）德山住持親自帶隊演出《Good Boy》。（翻攝自X）

南韓首爾的曹溪寺日前在擁有逾1200年歷史的韓國佛教盛會「燃燈節」上，竟出現多名身穿灰色袈裟的法師，在活動現場大跳BIGBANG經典曲的超反差畫面。當日除了有僧侶即興模仿Michael Jackson經典舞步外，在網路瘋傳的莫過於由德山住持親自帶隊演出《Good Boy》，只見他一臉淡定地站在隊伍中央，動作流暢、踩點精準，和一旁信徒整齊熱舞，形成極強反差感。

BIGBANG成員大聲（左起）、GD、太陽。（翻攝自X）（翻攝自X）BIGBANG成員大聲（左起）、GD、太陽。（翻攝自X）（翻攝自X）

影片曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友笑翻：「這根本佛系男團」、「德山GD出道了」、「麥可和尚太強」、「看一遍不夠，直接循環兩小時」。

帶隊熱舞的德山住持，其實過去人生經歷也相當特別。他曾透露自己年輕時原本是一名警察，之後在曹溪寺短暫修行後，才正式決定出家。

德山住持表演BIGBANG舞蹈，讓網友笑瘋。（本報合成圖，翻攝自X）德山住持表演BIGBANG舞蹈，讓網友笑瘋。（本報合成圖，翻攝自X）

對於外界好奇僧侶為何會跳K-POP？他則認真表示：「跳舞也是一種修行。」認為透過舞蹈不只能挑戰自我，也能讓身心靈獲得平靜。這場「寺廟版Good Boy」也再次證明，GD的影響力早已突破娛樂圈，連佛門都無法抵擋。

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