王炳忠砲轟「聰康二人組」：名為馬英九查案、實則遞刀給綠營

王炳忠（右）左右開弓，指控金溥聰（左）操弄馬英九，更認為趙少康與賴清德根本是「遙相呼應」。（本報資照照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自比為「堂堂正正中國人」的王炳忠，過去是曾是新黨重點裁培的要政治新星，他接連幾天對「聰康二人組」的訪談內容多所批判，今（29日）更在臉書直指，金浦聰和馬英九基金會在沒有得到董事會授權之下，逕自發表聲明，並針對蕭旭岑、王光慈提出刑事告訴，頗不以為然，認為「名義上說要替馬英九查案，實則遞刀給民進黨當局。」

王炳忠狠酸「聰康」二字，在閩南話的意思就是「挖坑給別人跳」，如今看來就是讓馬英九跳進去了，他甚至點明，「放任金溥聰操控明顯判斷力已出現問題的馬英九，這不叫團結，而是怕事、棄守、助紂為虐。讓民進黨當局可以影響的檢察單位介入，更是完完全全的「引民進黨入關」，以為犧牲蕭王兩人就能「顧全大局」，最後從這裡破口，不僅馬英九也有事，更可能延燒整個藍營！

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發文中評論道，雖然金（金溥聰）一直強調馬英九基金會根本沒利可撈，但他認為金謀求的是其它政治目的。甚至直指，趙少康在去年鄭麗文當選主席之初，便放話的「清除黨內親中勢力」，和賴清德所謂「打掉雜質」根本遙相呼應。

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