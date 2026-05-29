自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王炳忠砲轟「聰康二人組」：名為馬英九查案、實則遞刀給綠營

王炳忠（右）左右開弓，指控金溥聰（左）操弄馬英九，更認為趙少康與賴清德根本是「遙相呼應」。（本報資照照）王炳忠（右）左右開弓，指控金溥聰（左）操弄馬英九，更認為趙少康與賴清德根本是「遙相呼應」。（本報資照照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自比為「堂堂正正中國人」的王炳忠，過去是曾是新黨重點裁培的要政治新星，他接連幾天對「聰康二人組」的訪談內容多所批判，今（29日）更在臉書直指，金浦聰和馬英九基金會在沒有得到董事會授權之下，逕自發表聲明，並針對蕭旭岑、王光慈提出刑事告訴，頗不以為然，認為「名義上說要替馬英九查案，實則遞刀給民進黨當局。」　　

王炳忠狠酸「聰康」二字，在閩南話的意思就是「挖坑給別人跳」，如今看來就是讓馬英九跳進去了，他甚至點明，「放任金溥聰操控明顯判斷力已出現問題的馬英九，這不叫團結，而是怕事、棄守、助紂為虐。讓民進黨當局可以影響的檢察單位介入，更是完完全全的「引民進黨入關」，以為犧牲蕭王兩人就能「顧全大局」，最後從這裡破口，不僅馬英九也有事，更可能延燒整個藍營！

發文中評論道，雖然金（金溥聰）一直強調馬英九基金會根本沒利可撈，但他認為金謀求的是其它政治目的。甚至直指，趙少康在去年鄭麗文當選主席之初，便放話的「清除黨內親中勢力」，和賴清德所謂「打掉雜質」根本遙相呼應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中