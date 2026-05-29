YTR金針菇登《富比士》亞洲菁英榜 韓國人卻入選台灣名單

百萬韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台灣發展多年，經常在網路上分享台韓文化差異與生活，人氣頗高。今（29）日她開心宣布，成功入選《富比士》2026「亞洲30位30歲以下菁英榜」（30 Under 30 Asia），而且金針菇還被列在「台灣（Taiwan）」名單，她激動直呼：這是我的榮幸。

《富比士》公布的榜單是從亞洲各領域年輕創作者、企業家與新世代領袖中，選出約300位最具創新與影響力的青年代表。

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金針菇成功入選《富比士》2026「亞洲30位30歲以下菁英榜」，還列在台灣名單上。（翻攝自IG）

金針菇近年長期以台灣為創作基地，分享台灣文化、美食與生活，她也在2025年底正式取得台灣永久居留證。金針菇透露，在第二階段審核時，《富比士》團隊曾問她：「雖然妳是韓國人，但妳的內容是在讓台灣文化發光發熱，而且也是以台灣為基地，如果把妳放在『台灣』名單裡，妳覺得如何？」聽到這段話金針菇坦言：很想哭。

金針菇一直用真誠的心尊重、推廣台灣文化。（資料照，記者陳志曲攝）

其實內心也曾感覺複雜的金針菇說，粉絲給她的支持和喜愛從來都不是理所當然，所以她一直用真誠的心尊重、推廣台灣文化。她對於被列在台灣名單感到十分榮幸，更承諾未來會更努力把自己最喜歡的台灣用力分享出去。

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