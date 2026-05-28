孫安佐噴火槍風波升級為槍砲重罪 最重判10年

孫安佐日前因拍攝噴火槍影片遭檢警逮捕收押。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因拍攝噴火槍影片遭檢警逮捕收押，並將從孫安佐住處查扣的霰彈槍送往刑事局鑑定，結果今日鑑識報告出爐，認定具有殺傷力，全案已從噴火槍風波，升高為槍砲重罪。

警方表示，未經許可持有或寄藏具殺傷力槍砲，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣700萬元以下罰金；若涉及製造、販賣或運輸，則可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。罪責不可謂不重。

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孫安佐是日前與網紅「重讀」在於社群平台發布影片，以「決定公開2026最新發明」為名，在河堤測試噴火槍威力。在張貼的影片中，孫安佐持用的噴火槍朝能噴出猛烈火焰，火舌瞬間竄出超過10公尺，現場還伴隨大量黑煙，威力驚人。

影片曝光後引發外界側目，北投分局根據檢舉向士林地檢署申請指揮偵辦，並在5月16日執行搜索孫安佐家。當時除查扣噴火槍頭外，還起出1把霰彈槍及1把模擬槍，由於槍枝外型宛如真槍，警方發現霰彈槍內部構造槍管已貫通。

當時，警方針對霰彈槍來源訊問孫安佐，他的供詞避重就輕，供稱是友人寄放。警方最後仍是以槍砲罪嫌移送，但同步將槍枝先送往台北市鑑識中心作初驗，認定有殺傷力後，再送刑事局鑑識科作再次鑑定。

檢警隨後加快偵辦速度，傳訊在幕後疑似提供資金，綽號「秋偉」的23歲邱姓男子，及22歲江姓攝影師「佑子」到案，檢方訊問後以「槍砲彈藥管制條例」等罪，將他們均以2萬元交保及限制住居。

如今，經刑事局鑑識科查勘後，確認查扣的霰彈槍具有殺傷力，坐實了孫安佐將面臨涉嫌持有及改造槍枝的重罪。

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