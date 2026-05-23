自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

竇靖童參戰《歌手2026》那英從頭哭到尾 原因揭曉與王菲和前夫有關

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后王菲和那英交情非常好，王菲和首任前夫竇唯的女兒竇靖童，小時候也跟著媽媽喊那英「老那」，不過現在竇靖童參戰《歌手2026》，那英則成為節目串講人，昨（22日）看到竇靖童在節目裡選唱父親過去在黑豹樂隊創作演唱的《Don't Break My Heart》，那英激動得從頭哭到尾，網友也被竇靖童的選歌感動，直呼她是用歌聲在盡孝。

竇靖童（右）和好友魏如萱都有參戰《歌手2026》。（翻攝自IG）竇靖童（右）和好友魏如萱都有參戰《歌手2026》。（翻攝自IG）

這次竇靖童和好友魏如萱都有參加《歌手2026》比賽，竇靖童演唱父親的歌曲，並「復刻」情懷，網友感動說，她是用媽媽王菲給的好聲音，去唱出爸爸竇唯的靈魂，之前那英多次提到「這孩子就該來」，覺得竇靖童是時候來《歌手》挑戰一下，那英還哽咽表示：「一代人終究老去，包括我和她媽。」觀眾則解讀，那英看竇靖童演唱從頭哭到，或許是想起年輕時她和王菲在台上的黃金年代，如今從小看到大的竇靖童也站上這片舞台了。

那英看竇靖童演唱，從頭哭到尾。（翻攝自微博）那英看竇靖童演唱，從頭哭到尾。（翻攝自微博）

早在1999年，王菲曾演唱這首竇唯創作的《Don't Break My Heart》，當時由竇唯幫她打鼓，小姑竇穎和聲，而昨晚竇靖童演唱時，同樣請到姑姑竇穎和聲，讓觀眾跨越27年，再次看到經典一幕，也讓後續討論相當大，上網搜尋竇靖童巡演門票資訊的流量也暴增。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中