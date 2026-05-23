竇靖童參戰《歌手2026》那英從頭哭到尾 原因揭曉與王菲和前夫有關

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后王菲和那英交情非常好，王菲和首任前夫竇唯的女兒竇靖童，小時候也跟著媽媽喊那英「老那」，不過現在竇靖童參戰《歌手2026》，那英則成為節目串講人，昨（22日）看到竇靖童在節目裡選唱父親過去在黑豹樂隊創作演唱的《Don't Break My Heart》，那英激動得從頭哭到尾，網友也被竇靖童的選歌感動，直呼她是用歌聲在盡孝。

竇靖童（右）和好友魏如萱都有參戰《歌手2026》。（翻攝自IG）

這次竇靖童和好友魏如萱都有參加《歌手2026》比賽，竇靖童演唱父親的歌曲，並「復刻」情懷，網友感動說，她是用媽媽王菲給的好聲音，去唱出爸爸竇唯的靈魂，之前那英多次提到「這孩子就該來」，覺得竇靖童是時候來《歌手》挑戰一下，那英還哽咽表示：「一代人終究老去，包括我和她媽。」觀眾則解讀，那英看竇靖童演唱從頭哭到，或許是想起年輕時她和王菲在台上的黃金年代，如今從小看到大的竇靖童也站上這片舞台了。

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那英看竇靖童演唱，從頭哭到尾。（翻攝自微博）

早在1999年，王菲曾演唱這首竇唯創作的《Don't Break My Heart》，當時由竇唯幫她打鼓，小姑竇穎和聲，而昨晚竇靖童演唱時，同樣請到姑姑竇穎和聲，讓觀眾跨越27年，再次看到經典一幕，也讓後續討論相當大，上網搜尋竇靖童巡演門票資訊的流量也暴增。

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