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娛樂 最新消息

6生肖迎桃花貴人局！走對第一步「人緣財源」雙收

限時轉運！塔羅牌專點名「6生肖」即將逆襲：桃花大開、貴人到位、小人全退散！（達志影像）限時轉運！塔羅牌專點名「6生肖」即將逆襲：桃花大開、貴人到位、小人全退散！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著射手藍月（五月第二個滿月）將至，本週月亮逐漸靠近象徵幸運與榮耀的「角宿一」，這顆星在古老星宿與西方占星中，都帶有「貴人、才華、人際機運」的祝福力量。

塔羅牌專家艾菲爾點名以下6個生肖，近期將迎來「貴人助攻型桃花」，不單只是戀愛運提升，對事業心旺盛的人來說，「好人緣」意味著人脈大開，人脈通錢脈，財運也將往更好的方向流動。

➤鼠

．事業：最近的你，不是那種高調張揚的吸睛，而是一種安靜卻舒服的存在感。也許是在工作場合裡，你細膩處理問題的樣子，讓某位主管或長輩默默對你留下深刻印象；也可能是在聊天時，你總能敏銳接住別人的情緒，讓人不知不覺想靠近。

．感情：桃花就藏在人際互動裡。有些人會突然對你變得特別關心，有些曖昧則會從「日常陪伴感」慢慢升溫。容易遇到成熟型桃花，對方可能比你年長，或是在事業、人生經驗上給你很多安全感。

．桃花開運小儀式：選一天晚上，將手機桌布換成自己最喜歡、最有自信感的一張照片，並在睡前對鏡子微笑三秒。這個小小舉動，能慢慢提升你的「被愛磁場」。

➤龍

．事業：氣場閃耀，社交圈人氣暴增，不論是在聚會、工作場合，甚至只是朋友間的小聊天，你都容易成為焦點。你的談吐、自信與獨特觀點，會讓很多人對你產生強烈好奇與信賴。

．感情：最近很容易遇到「聊得來的人」。那種默契感，像兩個靈魂終於對上頻率。單身者特別容易在社交活動、聚餐、旅行或網路互動中，出現讓你眼睛一亮的物件；而有伴侶的人，則會因為彼此重新分享夢想與未來規劃，感情再次升溫。

．桃花開運小儀式：下周挑一天噴上平常捨不得用的香水，並穿上最能代表自己風格的衣服出門。香氣會幫助你的氣場更容易被記住。

➤蛇

．事業：你的溫柔，其實比自己想像中更有魅力。你的貴人也許是一起工作很久的同事、總會聊天的朋友，或是那個一直默默陪在你身邊的人。

．感情：一句關心、一份貼心的小舉動，甚至只是記得對方曾隨口提過的小事，都可能讓某個人突然心動。不是激情型戀愛，而是一種細水長流的安心感。可能就在深夜聊天、分享脆弱時，忽然發現彼此早已超越普通朋友的界線。

．桃花開運小儀式：睡前在枕頭旁放一張寫著「我值得被溫柔對待」的小紙條，連續放七天，能幫助你慢慢打開情感能量。

➤猴

．事業：幽默破冰，人氣魅力翻倍。最近的你，社交運明顯開始轉強。原本有些停滯的人際關係，突然又重新熱絡起來；而你輕鬆幽默的聊天方式，也會替你吸引不少新朋友。生肖猴最近最大的魅力，在於「讓人覺得和你相處很舒服」，吸引貴人願意助你一把。。

．感情：新的緣分正在靠近。你尤其近期透過朋友介紹、聚會活動、社群互動，會有認識新物件的機會。甚至某位看似普通的新朋友，之後可能成為改變你人生的重要貴人。

．桃花開運小儀式：找一天整理自己的通訊錄與社群好友名單，刪除早已讓你疲憊的人際關係。清理舊能量後，新桃花才有空間靠近。

➤雞

．事業：人際轉順，原本緊繃的人際氣氛開始慢慢轉柔，誤會減少了，連身邊的人對你的態度也變得溫暖許多。而貴人可能就在你試著參加朋友聚會、輕旅行時出現。

．感情：桃花默默發芽。過去的你，總習慣把自己逼得很完美，害怕被挑剔、害怕不被喜歡。但最近你開始發現，其實真正吸引人的，並不是毫無缺點，而是真實，越是自然放鬆、願意分享生活，你的魅力就越容易被看見。

．桃花開運小儀式：將房間裡舊掉、起毛球的睡衣或床單換新。新的布料與氣味，能幫助感情磁場重新流動。

➤牛

．事業：安心感成最大魅力。最近的你，特別容易散發出一種「適合長久相處」的氣場。貴人可能與家庭、熟人圈、長輩介紹有關。

．感情：家庭溫暖帶動感情能量，你最大的魅力，不是浪漫，而是讓人感到踏實。當別人靠近你時，會有種「終於可以安心了」的感覺。這份穩定，正是近期最強的桃花能量。有伴侶的人，最近特別適合談未來、討論生活規劃，彼此的安全感會明顯增加。

．桃花開運小儀式：準備一杯溫熱的牛奶或花茶，在晚上九點後慢慢喝完，同時想像自己正被溫柔關係包圍。穩定情緒後，桃花能量也會更容易靠近。

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