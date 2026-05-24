20年迴力鏢！昔遭狄鶯酸「放任孩子會被關」 李明依今開腔：要幫社會養出好人

2026台灣匹克球聯盟第一季聯賽盛大登場。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐日前因持有危險槍枝遭檢方收押禁見。有網友挖出2006年狄鶯與李明依在《康熙來了》大談教育的片段，當時狄鶯當面狠酸李明依不該放任小孩，甚至丟出重話「被關的時候在那罵媽媽都不教，妳大概就是那個媽媽了」。今（24）日李明依出席匹克球明星賽，被媒體問及孫安佐風波，語重心長表示：「我們可以幫這個社會養出好人 」

當年狄鶯在節目中咄咄逼人，調侃李明依的開放式教育是「隨便他怎麼樣」，讓李明依無奈笑稱「現在完全可以理解為什麼我們私下不往來」。20年過去，孫安佐卻因涉槍涉毒面臨牢獄之災。

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李明依不對孫安佐風波多說，表示父母要幫社會養出好人。（記者傅茗渝攝）

今李明依現身匹克球明星賽，被追問當年的「迴力鏢」與孫安佐現況，她沒有翻舊帳，直言：「我覺得為人父母不容易，小孩也大了應該要懂事。」她也坦言，對於孫安佐的狀況，自己身為外人無法指手畫腳，「孫安佐我們沒辦法建議別人的小孩怎麼做。」

李明依強調「以身作則」才是關鍵。她表示，家長應該帶頭示範正向的生活態度，「我們家長以身作則，希望小孩多運動，其他傷害自己、危害社會事情不要做。」相較於狄鶯當年對孫安佐嚴格控制、寄予「長大要當有用的人」之厚望，李明依今天也分享了一段令人省思的教育金句：「我們沒有一定要幫這個社會養出菁英，我們可以幫這個社會養出好人。」

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