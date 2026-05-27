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娛樂 最新消息

尹衍樑子女扛家業！「潤泰公主」身分竟是會計網紅 牛津博士兒39歲接掌南山

〔記者邱奕欽／台北報導〕「潤泰集團」76歲總裁尹衍樑昨（26日）凌晨於台北榮民總醫院辭世，他與妻子王綺帆育有1女1子，長女尹崇恩因「潤泰公主」封號備受矚目，兒子尹崇堯則擁有英國牛津大學博士學歷，39歲便接掌「南山人壽」，如今姊弟檔正式扛起家族事業，外界也開始將焦點轉向接班布局。

尹衍樑辭世後，外界關注潤泰集團接班布局，長女尹崇恩（左）與長子尹崇堯（右）的背景也隨之曝光。（組合照，翻攝自臉書、南山人壽提供）尹衍樑辭世後，外界關注潤泰集團接班布局，長女尹崇恩（左）與長子尹崇堯（右）的背景也隨之曝光。（組合照，翻攝自臉書、南山人壽提供）

42歲尹崇堯擁有英國牛津大學東方文學博士學位，原本有意朝學術界發展，後來被父親召回接班，39歲即接任「南山人壽」董事長至今，目前同時在「潤泰全球」、「潤泰創新」、「潤成投控」等多家集團公司擔任董事，橫跨金融與營建領域，個性則與父親尹衍樑形成鮮明對比，以低調沉穩、書卷氣形象聞名。

47歲尹崇恩則因亮眼背景被封為「潤泰公主」，擁有國立政治大學會計學研究所碩士及法律研究所學位，並持有會計師執照，她早年曾在「南山人壽」任職，之後長期擔任「永安聯合會計師事務所」合夥會計師，近年逐步回到集團核心，擔任「潤泰材」、「潤泰生活」、「潤泰保全」、「潤泰租賃」等公司董事，並身兼「台康生技」獨立董事。

不同於弟弟主攻金融核心，尹崇恩近年更以「會計網紅」形象活躍社群，經常分享金融、產業與ESG永續議題，自嘲是「招財貓會計師」。事實上，尹衍樑生前對子女教育極為嚴格，曾公開表示「若要兒女安，須帶3分飢與寒」，堅持讓孩子從小念公立學校、搭車上下學，如今姊弟倆也逐步接下家族重任。

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