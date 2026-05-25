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《紅人榜》新科冠軍是來自大馬的「他」！詹雅雯不忍了 發聲交代一件事

〔記者張釔泠／台北報導〕來自馬來西亞怡保的歌手鄺澤東，近期在《超級紅人榜》20關最終車輪戰中震撼封王，不僅成為節目開播15年來，第15位成功闖關20關的冠軍，更是史上首位奪冠的大馬男歌手，昨（24日）晚節目播出後討論度炸裂。

鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）

回想奪冠瞬間，他透露：「我當下沒有想那麼多，當獲勝彩花噴射而出，抬頭看著漫天彩花，內心反而是非常平靜。」他坦言，當時心裡唯一的念頭竟是：「終於告一段落了嗎？」更表示第一時間最想分享喜悅的人，是一路支持自己的奶奶。

而節目組其實還偷偷準備了一份超催淚驚喜。私下邀請他的爸爸媽媽從馬來西亞飛來台灣，現身錄影棚替兒子加油。當鄺澤東在舞台上看到爸媽突然現身時，情緒瞬間潰堤。他坦言：「魔王戰期間自己完全全神貫注在練習，根本沒往其他地方想，所以當下看到他們，很多情緒瞬間湧上來。」

鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）

其實，鄺澤東的音樂路一路走來並不輕鬆。過去曾參加《聲林之王3》、《滾石摘星號》，卻多次面臨淘汰低潮。身為馬來西亞人的他，為了挑戰台語市場，每次練歌都必須用羅馬拼音重新抄寫歌詞，反覆練習發音與咬字。

而最痛苦的低潮，則是第一次12關被刷下來時。「那段時間幾乎每天都很晚才睡得著。」當時內心充滿自我懷疑，「會覺得自己為什麼選擇台語這條路，怎麼一直比不出好成績？對接下來要唱什麼、做什麼表演都很無助。」但即便如此，他卻從未想過放棄。

鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）鄺澤東《超級紅人榜》20關封王。（天元娛樂提供）

而這次20關最終決戰，他挑戰亂彈阿翔《良心》，更大膽融合京劇、搖滾與台語元素，高難度編排一開場就震撼全場。向來講評犀利的評審許常德，也不禁感性：「這兩年的比賽，真的沒有白費。」評審荒山亮更驚呼：「千錘百鍊後，他完全像換了一個人。」

就連台語天后詹雅雯也私下送上暖心祝福：「東東很棒、很不簡單！」還叮嚀他有空一定要回《紅人榜》看看大家。鄺澤東得知後相當感動，「很感恩老師願意關注我、欣賞我這個人，我真的很感恩老師看得起我。」

鄺澤東的爸媽悄悄來台。（天元娛樂提供）鄺澤東的爸媽悄悄來台。（天元娛樂提供）

鄺澤東私下真性情的一面，也讓許多粉絲特別心疼。先前一名抗癌15年的粉絲離世，家屬透露，對方生前幾乎天天播放他的自創曲《告訴自己》。鄺澤東得知消息後當場崩潰痛哭，隔天更低調現身靈堂送別。他坦言，這件事對自己影響非常大，「原本我對創作是完全沒有信心的，但最後才發現，原來除了歌聲，自己的創作也能給別人力量。」更因此決定未來要繼續投入創作。

至於外界封他是「下一位台語歌王候選人」，鄺澤東則謙虛表示：「目前還不可能覺得自己是那個人，我一直都是腳踏實地走，所以還是一步一步來。」未來會繼續努力，不會限制語種發歌，希望能融合馬來西亞、華語、台語等不同元素，走出屬於自己的全新音樂道路。

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