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娛樂 最新消息

黃仁勳兒子發「蘋果西打」！中文流利驚呆全網 昔在台背景曝光

輝達執行長黃仁勳（左）與台積電董事長魏哲家（右）28日在「兆元宴」合影。（資料照；記者張嘉明攝）輝達執行長黃仁勳（左）與台積電董事長魏哲家（右）28日在「兆元宴」合影。（資料照；記者張嘉明攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（28）日現身台北「磚窯古早味懷舊餐廳」，席開數桌宴請台灣科技界大老，這場身價總計破兆元的「兆元宴」再度成為全台焦點。不過昨晚餐廳外最吸睛的，莫過於黃仁勳的帥氣兒子黃勝斌！他不僅陪同父親出席，更親自提著飲料籃到場外發送，一口流利且毫無外國腔的「道地台灣國語」瞬間在Threads上引爆熱烈討論，網友也起底了他過去在台北生活的驚人背景。

昨晚磚窯餐廳外聚集了大批媒體與圍觀民眾，黃勝斌毫無架子地跟著父親走到室外，手裡提著裝滿礦泉水與台灣國民飲料「蘋果西打」的塑料籃，貼心地逐一發放給現場眾人。過程中，他一邊發飲料一邊用中文親切地對民眾關心道：「你們太辛苦了吧，外面太熱了！」溫暖舉動與超高顏值立刻讓現場氣氛嗨到最高點。

影片被轉發至社群平台後，大批網友對黃勝斌的台灣口音感到震驚，紛紛留言誇讚：「帥又親切、不炫富，父子都愛穿黑上衣！」、「這發音根本就是台灣本地人啊，太厲害了！」原來，雖然黃勝斌在美國長大，但他曾在2015年來到台灣創業，並在台北信義區開設知名酒吧，在台灣扎扎實實生活過一段時間，這也解釋了為何他對台灣文化與語言如此熟悉。

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