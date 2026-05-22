温嵐敗血性休克住ICU一週 最新病況曝光 粉絲急壞

首次上稿：17:58

更新時間：18:38

歌后温嵐原本活蹦亂跳，突然之間就被送進加護病房，令歌迷錯愕。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕46歲歌后温嵐日前驚傳因「敗血性休克」緊急送入加護病房，消息傳出震撼演藝圈，許多星友都很關心她，並希望她早日恢復健康。如今温嵐入院已一週，仍未傳出改善消息，讓許多人非常擔心。温嵐經紀人透露目前並無新進度，非常感謝醫護的辛勤及外界關心。

温嵐因高燒不退伴隨劇烈腹痛，緊急送醫急救。（資料照，記者王文麟攝）

温嵐經紀人表示她現在的狀況「還是一樣」沒有新進度，更承諾若有進一步消息，會再跟大家分享。

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温嵐經紀人透露她目前仍不能出院。（資料照，記者陳奕全攝）

温嵐14日凌晨突然感到身體不適，高燒不退的她腹部劇烈疼痛，經紀人當時表示已緊急送醫，正在加護病房接受醫療團隊治療與觀察，之後才知道她的病因為「敗血性休克」。

温嵐接下來的所有工作全面取消，好好休養。（資料照，記者陳奕全攝）

原本温嵐將舉辦多場演唱會，現5月16日上海場、5月30日廣州場、6月13日成都場都被迫全面研習，且現階段温嵐的所有工作都暫停，讓她專心養病。

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