文策院風波延燒？林志玲拍完中國新劇卻遭消失 真相掀熱議

「第一名模」林志玲本月21日無預警婉拒文策院董事一職。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕難道真的是文策院董事職位影響？中國央視電視劇《玉蘭花開君再來》今（25）宣布拍攝殺青，同步官宣演員陣容，心細的網友發現「第一名模」林志玲原本客串該劇，卻未出現在演員陣容名單，有人揣測林志玲戲份已遭刪除。

網友曬出自己在《玉蘭花開君再來》片場與林志玲合照。（翻攝自微博）

根據多位娛樂博主爆料，林志玲今年1月曾赴中國客串《玉蘭花開君再來》，飾演「楊蘭春」一角，是女主角「董竹君」重要引路人。林志玲與楊紫同框拍攝兩天，戲份雖不多，但卻掀起極大話題。

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中國央視電視劇《玉蘭花開君再來》宣布拍攝殺青，同步官宣演員陣容。（翻攝自微博）

日前文策院一度宣布林志玲列於董事之列，引發台、中兩地熱烈討論。林志玲雖在本月21日無預警婉拒該職，林志玲表示：在深思熟慮後，為免外界出現更多非事實揣測與誤解，決定不進入體制任職，同時坦言「文策院董事」這個稱謂的重量，比想像中沉重很多。豈料，此說法仍餘波盪漾，中國網友認為她措辭模糊、立場不明。

林志玲先前被中國媒體報導參與《玉蘭花開君再來》演出。（翻攝自微博）

《玉蘭花開君再來》是真人真事改編，描述上海錦江飯店創始人董竹君的生平事蹟，林志玲曾和同劇演員合照與請劇組喝奶茶的照片仍在網路流傳，但官宣陣容卻不見她的名字，推測林志玲的戲份應該已經遭到全面刪除。當然也有人持樂觀態度，覺得劇組想留給觀眾一個彩蛋，真相究竟如何，就要等播出之後才知道。

網友曬出林志玲請劇組喝奶茶的照片。（翻攝自微博）

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