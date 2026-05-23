王菲女兒參戰《歌手2026》 成績揭曉...那英不忍全說了

〔娛樂頻道／綜合報導〕《歌手2026》昨晚首播，天后王菲的29歲愛女竇靖童也參賽，與「哈林」庾澄慶、齊豫、魏如萱等歌手同台較勁，她選唱《同一片天空下》，姑姑竇穎還擔任和音，最終獲得第4名。

竇靖童受訪分享真實心聲。（翻攝微博）

竇靖童被誇讚遺傳到媽媽王菲的空靈聲線及爸爸竇唯在舞台上的自在，對於父母親的光環，她受訪表示，從小就對音樂創作有興趣，但不敢寫中文流行歌，坦言有很多的恐懼，「覺得我這樣寫，會不會跟我的父母有更多的比較，對於父母這一塊，是我生命的一個課題，很小的時候妳是不知道，就是他們在樂壇是怎樣的人物。」

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身為天后的女兒，竇靖童有感而發：「有些人可能會喜歡妳的音樂，也有些人可能是因為妳的身分關注到妳，但其實這些東西都是正常的。」透露以前想拚命證明自己，現在覺得不再重要，「今年被《歌手2026》邀請時，可能還是猶豫了一下，但感覺有一種是自己想要去面對的事，不想因為害怕不去做。」

對於竇靖童的發言，王菲的好友那英在節目上談到：「這是我的心裡話，在這個舞台上，就覺得竇靖童的聲線是最應該的，她一定會被大家喜歡，這首歌只有她最適合表達。」替竇靖童打氣。

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