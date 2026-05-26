尹衍樑人生落幕…生前暖救「陳凱倫服刑兒」 一句話讓陳銳低谷翻轉

〔記者邱奕欽／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時21分辭世，享壽76歲，消息震驚各界之餘，他生前不曾對外提及的一段暖心往事也再度被翻出；陳凱倫的兒子陳銳，過去因年少犯錯跌入人生低谷，就在最徬徨無助的時候，尹衍樑主動對他伸出援手，甚至鼓勵重新站起來，成為他的人生重要轉捩點。

陳銳曾在本報專訪坦言，自己17歲到24歲期間因犯錯付出沉重代價，雖然知道過往會跟著自己一輩子，但他選擇把外界質疑化成動力。返台後，陳銳從拿著3萬元到五分埔批貨做電商開始，後來創立眼鏡品牌卻在向銀行申請貸款時，因過去黑歷史屢遭刁難，一度陷入低潮，甚至懷疑外界是否只想看他跌倒。

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尹衍樑（左起）生前曾向陳凱倫在服刑的兒子陳銳伸出援手，鼓勵重新站起來。（本報組合資料照）

就在最迷惘之際，尹衍樑主動向他伸出援手，陳銳透露，當時全家根本不認識尹衍樑，後來才知道自己還在服刑期間時，尹衍樑就曾透過關係聯繫父親陳凱倫，表明想探望他。之後雙方多次聚餐，尹衍樑更親自分享年輕時，曾因打架鬧事進感化院的經歷，笑說「自己幹過的壞事更多」，最終因受到裡頭的老師激勵，才找到人生方向，也藉此鼓勵陳銳不要放棄未來。

陳銳坦言，這段經歷讓至今難忘，因自己的身分充其量只是名陌生小孩，但尹衍樑卻毫無所求地給予支持，「一個這麼成功的人都認為我能站起來，我怎麼能不相信自己。」抱著這份信念，他如今已將品牌從1坪小攤販拓展至6家實體店面，並規劃持續展店、進軍海外。如今尹衍樑辭世，這段生前暖舉，也讓外界再度看見鮮為人知的溫暖一面。

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