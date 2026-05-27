爆同居Andy老師、夜店熱吻高層！美女經紀人嚴正回應了

美女經紀人李郁涵頗善經營，幫Andy老師重振形象。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」的正妹經紀人李郁涵今（27）日遭週刊連環起底多項隱私與誠信爭議，面對排山倒海的指控，李郁涵稍早打破沉默，嚴正聲明。

李郁涵遭週刊爆料，疑似與Andy老師祕密同居在北市信義區豪宅，大批匿名爆料接踵而至。曾任娛樂記者的她，除了被熟識人士指控交友現實、名媛人設翻車外，更流出昔日與某媒體男性高層在夜店「人體麻花交纏」的激情熱吻照，據傳一度引發男方家庭風波急欲切割。此外，她過去自創的家居品牌也被質疑是將「淘寶貨翻倍賣」牟取暴利，甚至被指控在幕後一手操盤Andy拆夥後的「受害者人設」以獲取輿論流量。

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李郁涵遭連環起底，嚴正聲明駁不實爆料。（翻攝自IG）

對此，李郁涵對外統一回應：「感謝關心！針對媒體多次未經查證之報導內容，與事實明顯不符，已對本人名譽及生活造成困擾。」她強調自己非公眾人物，無意來回回應，但「對於持續散布不實資訊及侵害隱私之行為，將保留一切法律權利，也懇請媒體與大眾停止過度揣測與轉傳」，以此築起法律防線、捍衛名譽。

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