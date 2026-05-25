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娛樂 最新消息

【5/25～5/31星座錦囊】5月迎「第二個滿月」！4星座正偏財旺翻天、4星座皮繃緊防漏財

「射手藍月」引爆財富密碼，也逼出每個人內心的野獸！（本報製圖）「射手藍月」引爆財富密碼，也逼出每個人內心的野獸！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年（2026年）5月有兩次滿月，第二個滿月將於 5月31日登場，在天文學又稱之為藍月（Blue moon）。在同一個月份裡出現的「第二次滿月」，這機率已經夠低了，結果它還好死不死落在射手座。

星座專家「安德魯的賤聲房」直言，不同於5/1那一波「天蠍滿月」的情緒大清算模式，射手座追求自由、真相、方向，還有活著到底是為了什麼的人生大義，所以5/31這波射手藍月最恐怖的地方，不是它幫你做決定，而是它像個債主一樣，直接逼著你面對「你心裡早就知道答案，但你之前一直在裝瞎、裝死、不敢看的事」。

但從另方面來看，這波藍月能量也直接引爆12星座的財富磁場！本週財運呈現極端洗牌：4星座靠實力鍍金，戰力直接加滿賺到爆；4星座靠著好口碑與靈感穩穩進帳；至於皮繃緊的後段組，可得管好手指、防範漏財，快來看看你的網銀存款有沒有機會翻倍吧！

➤第一組：運勢最強組【牡羊、雙子、獅子、射手】

♈牡羊座：人氣帶財、力道請加滿

．事業：衝勁簡直像是把咖啡當水喝，連喝了五杯一樣，整個人過動到不行。看到什麼案子都想接，看到什麼新計畫都想參與，戰鬥力驚人。這週請記得一個原則：嘴巴不要比腦袋快。不然你很容易今天在會議上把話講太滿，明天就要低頭去跟人家道歉。

．感情：單身的桃花運很旺！而且這週遇到的，通常都是那種目標明確、會主動出擊的類型。有對象的牡羊，感情容易有激情復燃的感覺，重溫熱戀期。但同樣的，因為這週火氣大，吵起架來也像摔角比賽一樣激烈。

．財運：業績運勢非常強勁。如果你是做直播、銷售、需要大量曝光或面對大眾的工作，這週記得把力道加滿，收入會很可觀。

．健康：身體內火很旺。容易長痘痘、嘴破、或是便秘，多喝水，少吃辣。

．幸運數字：1、10、21

．幸運色：天空藍、亮橘色、綠松石藍

♊雙子座：人脈吸金、流量變現

．事業：這週運勢鍍金，超級值錢！在職場上開會、談判，你就是那個核心。別人在那邊扯了五分鐘講不到重點，你一出場，一句話直接精準收尾，說服力強到爆。不過，記得答應任何事情之前，請在心裡默數三秒。不要為了當下的面子或氣氛，給明天的自己挖一個天大的坑。

．感情：單身者，桃花直接拉到最滿，尤其是那種網路上、通訊軟體上的桃花。可能只是隨手滑滑、留個言，就能勾到不錯的對象。有對象的，這週非常適合規劃一場浪漫的約會。

．財運：社群運勢、人脈運勢很強。很容易有流量變現的機會，或是突然有新的合作找上門，幫你增加額外收入。

．健康：熬夜問題非常嚴重。你可能打遊戲、滑手機到凌晨三點還精神百倍，隔天起床生不如死。

．幸運數字：2、13、25

．幸運色：翠綠色、米黃色、焦糖橘

♌獅子座：實力招金、創意變現

．事業：職場上的曝光度超級高，很多人開始注意到你的實力，甚至連那些「以前看不起你、在背後酸你」的人，最近都開始主動走過來跟你裝熟。

．感情：單身獅馬子，自帶光芒，魅力大噴發。有對象的，另一半這週特別需要被你重視的感覺，分點時間給他，不要冷落了身邊的人。

．財運：多半來自於你的人氣、表演、或是你的創意展現。只要你敢秀、敢表達，這週的進帳會讓你滿意。

．健康：身體沒太大問題，主要是「心累」。每天要應付那麼多人的社交，讓你回到家只想當一坨會呼吸的肉。

．幸運數字：8、19、31

．幸運色：番茄紅、橘色、白色

♐射手座：偏財最強、小賺一筆

．事業：這顆射手藍月，可以說是直接在你的本命宮投下一顆震撼彈。這週會有一種「大徹大悟」的感覺，萌生突然想離職、突然想轉行、突然不想再忍受那個智障主管的念頭。衝動裸辭之前，請先打開你的網銀，看一下裡面的存款餘額。如果能撐半年，再去遞辭呈。

．感情：單身的很容易在某個場合，對某個新認識的人一見鍾情，但愛得快，冷得也快。有對象的適合一起計畫一場小旅行，遠離現在的環境。但在溝通時要注意，有些大冒險的真心話，太誠實真的會出人命。

．財運：偏財運這週是12星座裡最強的。尤其是涉及到海外事務、網路投資、或是跨界合作的領域，有機會發一筆小財。

．健康： 容易爆肝。因為腦袋一直在想未來的規劃，晚上根本睡不著，黑眼圈都要掉到下巴了。

．幸運數字：9、20、33

．幸運色：象牙白、紫色、酒紅色

➤第二組：沒事就是好事組【金牛、巨蟹、處女、雙魚】

♉金牛座：靠口碑穩穩賺

．事業：事情終於開始回穩。以前那些對你愛理不理、當你空氣的人，最近突然態度變超好、變得很客氣。因為他們終於開竅了，知道「喔，原來金牛真的有脾氣，不能亂搞。」但注意了，這週你特別容易變成公司的「頂級工具人」，別人在茶水間聊天，你卻在辦公桌前做到快升天。記住你領的是薪水，不是功德德行。你不是慈濟，你只是個想準時下班的人類。

．感情：單身者，其實有人對你有意思，正在放線；但你最近不知道是防衛心太重還是怎樣，整個人超級難搞。有對象者，這週很容易為了芝麻綠豆的生活習慣吵架。麻煩你多一點浪漫，嘴巴甜一點。

．財運：算是不錯，容易靠熟客、老朋友、或者回頭客讓你賺到錢。但注意，你最近壓力大到一個臨界點，請控制你的手指。

．健康：肩頸硬到爆。你現在那個脖子跟肩膀，摸起來就像被水泥封印一樣，有空去按個摩吧。

．幸運數字：6、14、22

．幸運色：奶茶色、卡其色、米白色

♋巨蟹座：錢花在別人身上

．事業：這週在辦公室的角色，超像那種免付費的情緒垃圾桶。不過好消息是，主管其實有默默把你這陣子的辛苦看在眼裡，只是他死不講，因為全天下的主管都有同一個初衷：讓員工猜，猜不透才會繼續奴。

．感情：單身者容易遇到看起來很會照顧人、心思很細膩的對象。但請你先把眼睛擦亮，有些人那不叫溫柔，那叫「中央空調」，吹拂著大地，你只是他其中一個保暖的對象而已。有對象的，另一半這週會特別黏你、需要你的陪伴。這不是因為他脆弱，是因為你最近上班太累，在家對他的態度太像「高鐵客服櫃檯客服」，他只是想確認他老婆／老公是不是還活著。

．財運：錢很容易花在家人、請客吃飯、或是家裡的生活用品上。這週會有一種「算了，買好一點的對自己好一點」的補償心理，結果月底看到帳單，直接在沙發上靈魂出竅。

．健康：睡眠品質很差。躺在床上明明很累，但腦袋就像電影院一樣，開始重播你這輩子所有尷尬跟後悔的瞬間。

．幸運數字：2、11、30

．幸運色：橄欖綠、螢光色系、白色

♍處女座：適合整理爛帳

．事業：這週在工作上其實很強，戰力滿點！尤其是那種化繁為簡、整理混亂局面的能力，簡直是神級。本週請注意你對別人的態度，尊重各種不同的做事方式。偶而把期望值降到最低，你就不會那麼生氣。

．感情：單身的容易遇到聊得來、頻率對得上的對象。但處女座的死穴就是，一有火花就立刻進入大數據分析模式，對方可能只是半小時沒回訊息，你腦袋已經跑完跑完各種假設。有對象的處女，這週特別愛碎碎念。從衣服沒翻正面洗，到垃圾沒分類，你可以念一整天。小心另一半聽到最後，靈魂直接從頭頂飄走。

．財運：偏財運一般般，發票不會中，先別做夢。但這週很適合用來整理你那些爛帳、規劃一下副業的進度，或是處理一些拖很久的合約問題。

．健康：腸胃狀況比較差。只要工作壓力一來，或是被氣到，那個胃立刻抽筋給你看看。

．幸運數字：15、17、24

．幸運色：楊桃黃、粉紅色、卡其色

♓雙魚座：有動腦就有進帳

．事業：直覺準到可以去廟裡擺攤當仙姑。但是，雙魚座這週最大的敵人就是只要遇到不想面對的公事、或是難搞的客戶，第一反應就是把頭埋進沙子裡，假裝沒看到。強烈建議：這週遇到事情千萬不要拖。你現在拖延的每一秒，最後都會變成威力加強版的炸彈，回來炸死你自己。

．感情：超、級、容、易、暈、船！對方只是連續兩天晚上跟你說「晚安」，或者是順手幫你開個車門，你腦袋裡已經連退休要在哪裡買房、小孩要取什麼名字都幻想完了。有對象的雙魚，這週滿適合兩個人坐下來好好談心，但前題是，絕對不能搞情緒勒索。不要聊到一半又突然冒出一句：「你是不是不愛我了？」這種台詞，真的會把原本好好的氣氛直接送進太平間。

．財運：適合靠靈感、創意、或是社群上的奇思妙想來賺到錢。如果是做創作或行銷的雙魚，這週可以多動動腦。

．健康：全身容易水腫，尤其是早上起床臉腫得像豬頭。作息記得調整好，不要再熬夜追劇了。

．幸運數字：7、18、29

．幸運色：海藍色、淡紫色、白金色

➤第三組：皮繃緊一點組【天秤、天蠍、水瓶、摩羯】

♎天秤座：別為了紓壓而花錢

．事業：容易卡在各種複雜的人際關係裡。在辦公室的定位，超像外交部部長，記住，你只是個領薪水的員工，不是世界和平獎得主，有時管太多閒事，反而吃力不討好、兩面不是人。

．感情：單身的容易遇到一些看似對你有好感，但又遲遲不肯表態的曖昧仔，搞得你心很累。有對象的這週兩個人容易因為溝通不良而陷入冷戰。

．財運：因為心情被那些人際關係搞變得很煩躁，所以亂花錢、瘋狂網購紓壓的機率非常高。買完之後看著錢包只會更空虛。

．健康：要按時吃飯，不要因為忙就早餐午餐晚餐一起吃，那個到最後報復性進食，不只傷了你的胃，你也不會比較瘦

．幸運數字：4、15、27

．幸運色：海軍藍、柑橘色、奇異果綠

♏天蠍座：有些微弱的偏財運

．事業：職場暗流洶湧，千萬不要強出頭，這週的生存法則就兩個字：「低調」。遇到什麼事，裝死就對了，不要雞婆，你自己都快成箭靶了，還在幫別人正義。

．感情：單身的這週雷達有點失靈，很容易暈上那種散發著危險氣息、或是根本不適合你的玩咖對象，千萬不要覺得自己可以感化對方。有對象的，翻舊帳機率高達99%。

．財運：其實有些微弱的偏財運，可能中個小獎之類的。但同時也要注意防詐騙，那種聽起來太美好的投資機會，絕對是陷阱。

．健康：精神壓力非常大，容易引起偏頭痛、或者是神經緊繃導致的失眠。

．幸運數字：7、16、28

．幸運色：黑色、桃紅色、深紫色

♒水瓶座：副業有機會看到成果

．事業：這週特別想搬到沒有人的深山裡隱居！因為已忍耐到極限，講話會變得尖銳、非常直接，簡直像在開地圖炮，無差別攻擊。別忘了，在把實話講出口之前，先想想會不會給自己樹立太多敵人。

．感情：單身者容易在一些奇奇怪怪的場合遇到想法很另類、甚至有點怪咖的對象。有對象的，這週極度需要個人空間。

．財運：正財運一般，但滿適合用來經營你自己的副業，或者是那些你默默在籌備的小計畫，有機會看到一些小成果。

．健康：主要是精神上的極度疲勞。下班之後請徹底斷聯工作，放空你的大腦。

．幸運數字：5、12、26

．幸運色：萊姆綠、灰色、黑色

♑摩羯座：正財穩健、必要支出也不少

．事業：責任只能用「暴增」來形容。這週請學會適時地叫苦、或是把工作推回去。不要一聲不吭地默默硬撐，你越撐，別人就越覺得你過得很爽。

．感情：單身者容易在職場、或是成熟的社交場合，遇到那種做事沉穩、年長、或是很有社會經驗的成熟型對象。有對象的摩羯，請把在公司的那個臭臉和壞情緒留在門外，另一半不是你的下屬，沒義務承受你在職場上受的委屈。

．財運：正財運算是這組裡比較穩的，薪水穩定進帳。但是這週家裡可能有一些不得不花的大筆支出，例如維修家電、或是人情世故的紅包。

．健康：只有一個字，就是「累」。而且是那種累是滲透到骨子裡的累，建議這週末什麼行程都不要排，在家睡飽再說。

．幸運數字：6、18、32

．幸運色：雲舞白、奶油黃、巧克力棕

☆命理說法僅供參考☆

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