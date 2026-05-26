財神、守護神指路！湯鎮瑋親解「農曆4月下半場」12生肖吉凶

明明才農曆4月，氣溫卻像盛夏？12生肖中，誰能頂住這波熱浪逆勢翻盤？誰又能延續上月的強勢大運？（湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著小滿節氣剛過，天氣愈發悶熱，今起即將進入農曆4月中下旬，12生肖的運勢也如氣溫般急速升溫，有人運勢大紅、有人卻面臨危機！命理專家湯鎮瑋提醒，接下來這20天極度考驗理性，究竟在俗稱「巳月」的這波熱浪洗牌中，你的生肖是會迎來財神眷顧，還是需要守護神化解危機？「12生肖趨吉避凶全攻略」一次掌握！

➤鼠

．運勢：注意理財問題，下半月的花費與開銷會變多，投資方面要特別小心，避免誤判局勢或聽信小道消息，容易有被騙或破財的狀況。其次，耳根不要太軟，宜多聽身邊家人（特別是女性長輩）或公司主管的建議，保持耐心、收斂脾氣，有助於職場運勢。

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．建議：若感到生活或工作有壓力，可將錢花在旅遊或買自己喜歡的東西上（但不要亂借錢與投資）。

．守護神：財神（如黃財神）。

．幸運色／開運物：白色、銀色、金色系衣物；可配戴金珀、黃金或銀飾。

➤牛

．運勢：注意小人問題。要多注意說話態度，避免自以為是的幽默或因說話太直接而在無形中得罪人。表現突出的同時，也別忘了「人紅是非多」，要廣結善緣，要懂得分享，像是可以多請客、說些好話，都很有幫助。

．建議：若本月有簽約或合作條款，務必仔細看清，切勿衝動簽署，以免種下日後糾紛的種子。

．守護神：可祈求關聖帝君（關公）化解官非；想求人緣、去小人，可祈求作明佛母。

．幸運色／開運物：一紅擋九災，如紅色系、亮色系或橘紅色衣物；可配戴紅色視頻（如粉水晶、血珀）。

➤虎

．運勢：此月份生活與工作極為忙碌，人際關係容易出現紛爭與磨合，導致心神不寧、丟三落四。

．建議：保持智慧與理性，勇敢說「不」，不要因一時心軟接下不屬於自己的爛攤子。其次，交朋友要小心，不要來者不拒、避兔爛桃上身。尤其遇上重要事情，不能光憑印象，一定要標注在行事曆上，才能避免損財。

．守護神：綠度母。

．幸運色／開運物；綠色系衣服或配戴綠色寶石（如綠珀）、檀香、沉香。

➤兔

．運勢：易有四處奔波，或面臨事業家庭兩頭燒的狀況，容易感到身心俱疲。須注意四肢受傷、跌倒及交通安全。心情容易受到家人體健康和情緒壓力影響，或感覺自己付出很多卻得不到家人認同的低潮。

．建議：試著轉念，抱持「心甘情願」的初衷，不要奢求回報。多去旅遊、曬太陽吸收正能量。

．守護神：作明佛母（咕嚕咕咧佛母）。

．幸運色／開運物：紅色、粉紅色、橘紅色等亮色系衣服，或配戴血珀、紅繩或粉水晶。

➤龍

．運勢：女性較為勞碌，本月容易有「勞碌命」或付出得不到正向反饋（家人、同事視為理所當然）的內耗感。建議轉念當作消災、廣結善緣。男性朋友下半月職場運勢不錯，有「太陽星」入座，代表能藉由名氣、好口碑來認同能力，應多爭取機會。

．建議：先付出再問收穫。本月適合先種下好因、廣結善緣。若有求子、論及婚嫁等人生大事，本月也是適合籌備與佈局的好時機。有心事也別內耗，宜找好友傾吐或透過運動紓壓。

．守護神：地藏王菩薩（地宮）。

．幸運色／開運物：黃色系、大地色系、咖啡色系；可配戴蜜臘、金珀來增加五行中「土」的能量。

➤蛇

．運勢：此月份極度考驗理性與耐性，容易因為說話太直接、脫口而出而傷害到他人利益，進而招致小人或背黑鍋。不過也別擔心，屬蛇的朋友本月有「八座星」加持，只要全新全意、心無旁騖地朝目標前進，就能心想事成。

．建議：控制急躁衝動的情緒，說話前先思考，勿盲目或衝動地做重大決定（如換工作），宜多休養生息、耐心觀察，若被誤解不需急於解釋，時間會證明清白。

．守護神：土地公。

．幸運色／開運物：黃色、土色系衣服，可配戴黃水晶或蜜臘。

➤馬

．運勢：本月受病符星干擾，要多注意身體變化，切勿熬夜或隱忍病痛。精神狀態不佳時容易有跌倒、車關或丟三落四的狀況。體力或精神不好時，不要勉強做重大決定。

．建議：本月有「陌越星」入座，會有意想不到的貴人運。建議對上對下都要好好招呼、廣結善緣，你給人的第一印象可能就是日後成就你的重要人脈。

．守護神：綠度母。

．幸運色／開運物：綠色系（五行屬木）的衣服或飾品，或在生活中點檀香、除障香來淨化空間磁場。

➤羊

．運勢：慎防舊疾復發、切勿有鴕鳥心態。此外，這月份特別容易遇到小人設陷阱或詐騙集團，尤其是投資方面，勿受消息面影響，本月偏財運不佳，要特別注意。另外，也要注意交通方面的意外。

．建議：身體有異狀應立刻做健康檢查，不要貪心、不要想以小博大，面對高誘惑的投資機會必須嚴謹評估。與他人承諾、簽合約或談規矩時不要急，寧可一條條看清楚、說明白。

．守護神：關聖帝君（關公）。

．幸運色／開運物：紅色、粉紅色系衣服，可配戴血珀、粉水晶或紅繩。

➤猴

．運勢：本月事情突發變多，會有一些障礙出現。但因適逢「六合」月份，主運勢不錯，只要願意面對、抓到問題並處理，反而能大事化小、消災解厄。

．建議：遇到健康或工作上的小障礙時切勿抱怨。別在小事上過不去，與家人同事意見不合時不要爭論對錯，把口業修好，運氣就越好；多做行善布施，就能累積到更好的福報。

．守護神：土地公（福德正神）。

．幸運色／開運物：藍色系或黑色系衣物，有助於去除晦氣。

➤雞

．運勢：慎防血光之災與小人破財，開車、騎車、走路或爬高爬低都要特別注意安全。

注意口舌是非：容易遇到人際衝突或觀念不合。建議本月盡量「以笑臉迎人」，保持正能量和陽氣，愁眉苦臉反而容易招致小人陷害。

．建議：可透過捐血或安排健康檢查來主動應驗血光。若本月有搬家、整修房子或周遭有施工作業，建議在家中擺放九宮八卦來鎮宅、穩定動盪的磁場。

．守護神：觀世音菩薩。可多持誦六字大明咒（唵嘛呢叭咪吽）或多唸《心經》。

．幸運色／開運物：白、金、銀色系衣物，或配戴金珀、白水晶穩定磁場。

➤狗

．運勢：本月運勢有回升狀態、貴人運不錯，人脈通錢脈。過去鋪陳很久、不確定性高的合作或工作，在月中總算會迎來塵埃落定的結果。

．建議：只要搞定人緣、步伐穩健順其自然，會有很多工作與賺錢的機會。但須注意說話態度，切記，運勢轉好時更要謙遜，不要把別人的痛點當成自以為是的幽默玩笑，以免人紅是非多。此外，不論男女，嘴唇一定要保持滋潤與氣色，面相看起來發亮自然能招財。

．守護神：咕嚕咕咧佛母（作明佛母）。

．幸運色／開運物：紅色衣物，或配戴紅色飾品（如血珀、粉水晶）。

➤豬

．運勢：容易有財務上的損耗與支出壓力，盲目跟風投資容易遭受虧損。

．建議：1、金錢與投資上必須理性思考，千萬不可盲目從眾。2、出行（開車、走路）務必注意交通安全。3、長輩切勿逞強做爬高爬低等危險動作，防範跌倒意外。

．守護神：觀世音菩薩（可多唸心經）。

．幸運色／開運物：白色、金色、灰色系，可配戴金金珀或亮麗有珠光的飾品。

☆民俗說法僅供參考☆

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