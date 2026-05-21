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娛樂 最新消息

國台辦沒點名更可怕？ 林志玲請辭背後內幕暗藏陰招

林志玲婉拒文策會董事職位，作家范瑋芒認為背後暗藏秘密。（資料照，記者潘少棠攝）林志玲婉拒文策會董事職位，作家范瑋芒認為背後暗藏秘密。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣第一名模」林志玲日前受邀出任文策院新任董事，但她今（21）日聲明「不承接文策院董事一職」，作家孫瑋芒指出中國官方雖然沒有打壓林志玲，卻讓民眾當打手，藉此免於「政治迫害」罪名。聰慧如林志玲自然也懂得這個道理，主動退出，不讓話題發酵。

范瑋芒認為林志玲經紀團隊讀懂了國台辦言外之意。（資料照，記者潘少棠攝）范瑋芒認為林志玲經紀團隊讀懂了國台辦言外之意。（資料照，記者潘少棠攝）

孫瑋芒認為，昨日國台辦提到：周杰倫等台灣歌手在中國多地舉辦演唱會；百度搜尋引擎的AI提要、網路文章也對林志玲清算和抨擊，就是暗示林志玲不要「不懂事」。雖然國台辦記者會沒提到林志玲出任文策院董事，卻以周杰倫當引子，言下之意就是：「周杰倫完全不碰政治、不踩紅線，在中國過得好好的。妳林志玲看著辦」。

林志玲待人處世謙和有禮，在各界皆人見人愛。（翻攝自臉書）林志玲待人處世謙和有禮，在各界皆人見人愛。（翻攝自臉書）

另外，中國官媒到昨天為止對林志玲出任文策院董事隻字未提，就是讓子彈飛一會兒，進而讓林志玲團隊主動有危機感，從而自動退出，同時不會獲得輿論同情。孫瑋芒從昨天百度搜尋引擎的AI提要、力推的文章，就能嗅出對林志玲清算、抨擊意味，讓她知道在中國導航語音包、廣告代言都有可能面臨下架危機。

林志玲經紀團隊看懂了中國想要表達什麼，孫瑋芒也強調：這就是中國整林志玲的陰招。

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