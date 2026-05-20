ㄅㄆㄇ太難！韓籍啦啦隊女神學中文崩潰 自曝感情觀：向錢看齊

古曜威（左）推出單曲《笨蛋》，MV與南韓籍啦啦隊女孩、「初戀女神」金娜妍（右）合作。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕古曜威推出單曲《笨蛋》，MV與南韓籍啦啦隊女孩、「初戀女神」金娜妍合作，這也是金娜妍首次挑戰拍攝MV，儘管語言不通，仍培養出絕佳默契，金娜妍表示：「很擔心表現不好，但現場大家都很幫忙，看到成品很感動。」

談及合作，古曜威表示一開始確實擔心語言隔閡影響進度，「她其實很忙，還為了這次拍攝推掉南韓的工作，但實際拍攝非常順利。」

請繼續往下閱讀...

《笨蛋》是金娜妍首次挑戰拍攝MV。（記者陳奕全攝）

歌曲《笨蛋》以「錯失的愛」為主軸，兩人在MV中有不少曖昧互動。拍攝過程中，古曜威用著便利貼傳遞心情，提到裡面有寫錯的韓文字立刻被細心的金娜妍糾正，「我們還有畫圖貼在對方臉上，好玩到差點忘記在工作。」

古曜威（左）、金娜妍（右）談到各自的戀愛觀。（記者陳奕全攝）

而談到戀愛觀，古曜威自認是清醒腦，「年輕時比較願意付出，現在順其自然，不太會暈船。」金娜妍則笑稱目前「不談戀愛、向錢看齊」，但也補充自己應該不會是戀愛腦，「還是需要自己的時間。」

金娜妍去年加盟中職味全龍，來台快滿一年。（記者陳奕全攝）

金娜妍去年加盟中職味全龍，來台快滿一年，金娜妍直呼收穫滿滿，「台灣給我很多不同機會，很感謝。」她也持續學中文，「現在慢慢聽得懂，但注音聲調真的很難。」所幸隊友會用英文或放慢語速幫助她適應。

金娜妍持續在學中文，表示現在慢慢聽得懂，但注音聲調真的很難。（記者陳奕全攝）

至於今年規劃，古曜威盼持續音樂創作並挑戰戲劇領域，「希望遇到好劇本，想演像《萌學園》那種科幻、有超能力的角色。」金娜妍則以啦啦隊應援為重心，也想挑戰馬拉松，「邊跑邊看台灣風景，感覺很棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法