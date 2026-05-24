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娛樂 最新消息

5年情斷！無尊驚爆「阿喜提分手」 露面認了：各自思考下階段

2026台灣匹克球聯盟第一季聯賽盛大登場，「星光名人賽」現場星光熠熠。（記者傅茗渝攝）2026台灣匹克球聯盟第一季聯賽盛大登場，「星光名人賽」現場星光熠熠。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「阿喜」林育品月初在《小姐不熙娣》中拋出震撼彈，坦言與無尊交往5年感情變淡有考慮分手，更直白表示「想說要不要放過彼此」。今（24）日無尊出席匹克球明星賽，面對媒體追問感情現況，他神情顯得有些支吾、面有難色，最終強打精神首度鬆口承認兩人已經分手，並透露是阿喜主動提出，目前雙方各自冷靜、彼此祝福。

吳尊認了分手阿喜。（記者傅茗渝攝）吳尊認了分手阿喜。（記者傅茗渝攝）

阿喜日前在節目中坦承恐婚、對感情淡漠，且與無尊逐漸沒話聊，甚至將對方的人生順位排在家人、毛小孩、工作之後的「興趣」，並曾向無尊直言「滿想自己待著」。今日無尊露面被問及此事，嘆了一口氣，透露節目播出後雙方有進行事後討論。面對感情目前的狀態，無尊不掩低潮，語塞認了雙方分開，「各自在思考未來下階段，我覺得這樣也還蠻好。」並證實分開的決定由阿喜提出。

談到分手後的心情，無尊透露自己最近因為打匹克球，確實「有瘦一點」，但心情上都差不多蠻好的。為了走出情傷、調適心情，多往外走走打球、外送飲料，努力讓自己生活保持忙碌。對於兩人的未來，無尊不把話說死，表示暫時先好好思考，「無論未來有沒有，都是祝福彼此。」

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