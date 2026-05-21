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NONO涉性侵未遂二審判2年半 高檢不提上訴 「要他早日入監服刑」

NONO涉性侵未遂二審判2年半 高檢不提上訴。（記者楊國文攝）NONO涉性侵未遂二審判2年半 高檢不提上訴。（記者楊國文攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕本名陳宣裕的知名藝人NONO被控利用知名度及工作機會性侵、猥褻6名女子，一審法官認定NONO僅一次強制性交未遂事證明確，判處判2年6月徒刑，高等法院上個月駁回上訴，刑期不變。台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，以利執行，決定不提上訴，讓NONO入監服刑。

該案起因NONO被控於2008年至2013年間，利用知名度及工作機會結識6名被害人，並對6人犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂等罪，士林地檢署偵辦後，依法提起公訴。

士林地院審理時認為，當中5名告訴人敘述內容有瑕疵，且與客觀事實不符，認定罪證不足，該部分判NONO無罪。但其中一名被害人，於2011年透過節目結識NONO，卻在搭乘NONO返家時，慘被載至大稻埕河濱停車場，險遭性侵。合議庭認為該部分事證明確，而NONO卻宣稱不認識對方，且未與被害人和解，依強制性交未遂罪判2年6月徒刑。

台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，以利執行，決定不提上訴，讓NONO入監服刑。（記者吳昇儒攝）台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，以利執行，決定不提上訴，讓NONO入監服刑。（記者吳昇儒攝）

檢方與NONO均提上訴，高院審理後認為，一審認定NONO只犯一罪，認事用法無違誤，NONO上訴否認犯罪無理由，檢察官上訴也沒有理由，均予駁回。

高檢署檢察官審酌卷證後，認為陳宣裕所犯案件中，其中5名告訴人提告部分，經二審法院維持一審諭知無罪，因未符合刑事妥速審判法規定提起第三審上訴理由，不再提起第三審上訴。

而一審法院就被告陳宣裕所犯強制性交未遂罪，判處2年6月徒刑部分，經二審法院認定一審科刑並無違誤或不當，駁回檢察官上訴後，審核二審判決理由後，認為判決沒有違背法令情事，希望判決早日確定，以利執行，亦不再提起上訴。

此外，原先於北檢不起訴的3起案件中，有2案被高檢署認為偵查不完備而發回，士檢接手重新調查後，第一次仍不起訴；被害人不服聲請再議成功，案件2度發回調查，並將NONO起訴。

雖士林地方法院於本月13日以「疑影雖重，終非鐵證」，強調法律應遵守無罪推定原則為由，做出無罪判決，但該案目前仍可上訴。

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