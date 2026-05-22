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娛樂 最新消息

2026極陽月來了！專家點名：6月財貴雙旺「強運3生肖」

終於輪到你！財神爺加碼助攻，6月「運勢最強」生肖TOP3榜單揭曉！（本報製表）終於輪到你！財神爺加碼助攻，6月「運勢最強」生肖TOP3榜單揭曉！（本報製表）

〔娛樂頻道／綜合報導〕覺得自己腦波爆弱？容易心浮氣躁？不想再當接盤俠，專收別人爛攤子？2026丙午年天干地支皆屬「火」，國曆6月是典型的極陽月，跨越了24節氣中的「芒種」與「夏至」，對應農曆五月（甲午月），流年加月令的「火氣」共振，火火比旺。

在這樣心浮氣躁的關鍵時刻，我們該如何穩住陣腳、逆勢翻盤呢？風水命理師高宏寓提醒，腦波弱的時候宜保持冷靜的判斷，不因一時跟風而做出衝動的財務決策！高宏寓指出，先管好情緒，才能守住財富，用正念來減壓，最重要的要訣就是「溫和的對待自己，善待他人」。

【6/1～6/30．12生肖「財運王」TOP 3】

★TOP 3 猴

．生肖屬猴的朋友，本月文昌入命，宜靠「智慧生財」，不追求短期收益，而靠長期策略與耐心打造永續財富。

．火金相剋，亦能熔鑄成器，從平時積累的敏銳洞察力，在累積財富同時便能看穿表象，精準捕捉市場波動並同時掌握自身價值。

．無論是從自身魅力、流量變現、社群行銷、靈性知識拓展到海內外市場，是靠頭腦與策略達到收獲亮眼的高峰期。

★TOP 2 豬

．生肖屬豬的朋友，本月紫微吉星拱照，亥午暗合更具備「化煞為權」的力量，暗藏機遇。

．整體運勢貴人隱現，易獲前輩提點、多元合作易暗藏讓利機會，易創造雙贏局勢，是爆發力與知名度的最佳的擴張期。

．無論是要靠公眾形象發揮影響力，或是靠定位（口碑）、專業、美學（外表）來提升事業運，本月都具有吸引高層次客戶群、潛在鐵粉的實力。

★TOP 1 虎

．生肖屬虎的朋友，本月呈「三合」之勢，寅午三合，木生火旺帶動了強大的偏財運。

．要懂得借智借勢，有利於貴人來牽線，正所謂「滴水穿石，非一日之功」，無論是靠靠社群平台、黃金人脈、專業團隊經營等…每一步踏實堅定。

．關鍵時刻要能果斷決策，在守成中創造新價值，自然讓財運脫穎而出。

2026極陽月來了！風水命理專家高宏寓曝「穩住陣腳」關鍵。（高宏寓提供）2026極陽月來了！風水命理專家高宏寓曝「穩住陣腳」關鍵。（高宏寓提供）

【高宏寓加碼：12生肖如何求貴人、求財？】

想運用風水改運？風水命理師高宏寓分析，2026年正東方是屬「正財位」；正北方是屬「偏財位」，建議可準備銅板168、666或是888煮沸錢母水，再放進財位區。

至於桃花貴人位是屬「中宮」，若想增加職場生活貴人運的或是新戀情，可擺上紫桔梗、珊瑚礁玫瑰、虞美人、翠珠、鳶尾花等鮮花，或畫桃花貴人符催旺好運。

 

☆民俗說法僅供參考☆

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