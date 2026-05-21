（獨）羅時豐侄子頻道又生變？洪都拉斯接手爆「停更半年」 認拆夥：不會再回

洪都拉斯去年接手羅時豐和「侄子」張敏慎拆夥後的「不務正YA」節目。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕近年有不少演藝圈明星斜槓當YTR做網路節目，像是胡瓜、白冰冰等資深級主持人都紛紛投入，而洪都拉斯去年接手羅時豐和「侄子」張敏慎拆夥後的「不務正YA」節目，不過頻道距離上次更新已經有半年之久，近期洪都拉斯接受本報專訪，也透露已經結束合作。

洪都拉斯透露已結束YouTube頻道合作。（記者陳奕全攝）

去年羅時豐與侄子傳出內鬥、頻道切割時一度掀起熱論，而後侄子改掉原本的頻道名稱，宣布主持重擔由洪都拉斯接手，洪都拉斯當時剛接下主持，還曾分享與侄子的每一次對話很真實、隨性，更有突如其來的爆笑，「不過這也就是我和侄子最喜歡的自然，而且還會一直持續下去，真沒想到生活中簡單的語言居然有這麼多的善的連結！我會慢慢地習慣。」

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洪都拉斯肯定表示不會再回鍋「不務正YA」。（記者陳奕全攝）

不過洪都拉斯今年忙著拍八點檔，還有客台實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊2》要播出，有網友發現他與侄子合作的頻道有半年沒更新，洪都拉斯被問及此事淡淡表示確實已經結束合作，「就是沒有一個比較好的流量，我比較不好意思，我的時間上面越來越少，剛好又接了八點檔，我連自己的YT都沒有經營了，等我有空再去把它做起來。」那會不會再回「不務正YA」？他則相當肯定的說「不會了」。

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