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娛樂 日韓

活在惡夢18年 珉娥遭性侵終於等到加害者認罪

南韓女團AOA前成員珉娥，吐露自己就讀國中時遭受性暴力事件以及無差別毆打。（翻攝自IG）南韓女團AOA前成員珉娥，吐露自己就讀國中時遭受性暴力事件以及無差別毆打。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團AOA前成員珉娥過去數度揭開兒時傷口，吐露自己就讀國中時遭受性暴力事件以及無差別毆打。事情經過18年，珉娥歷經長達4年訴訟，終於爭取到一絲正義。

多年來活在惡夢中的珉娥，終於迎來正義。（翻攝自IG）多年來活在惡夢中的珉娥，終於迎來正義。（翻攝自IG）

多年來活在惡夢中的珉娥，曾發文訴說自己國中時期遭到性侵，喜歡的男孩把她帶到陌生男子家，她害怕得想離開，卻慘遭毆打更衍生成性暴力。最後，珉娥被拖到房間裡遭性侵得逞，那一年，珉娥才14歲。

珉娥開心說：「就算只承認一項罪名，對我來說已經具有重大意義」。（翻攝自IG）珉娥開心說：「就算只承認一項罪名，對我來說已經具有重大意義」。（翻攝自IG）

受到侵害後不敢去醫院也不敢向相關單位求助的珉娥，終於在長大成人後，替自己找回公道。她年初一度情緒不穩定，尋短遭救回。不過，今（19）日的二審判決出爐，加害者承認性侵，傷害罪並未成立，珉娥開心說：「就算只承認一項罪名，對我來說已經具有重大意義」。

珉娥認為「已經揭露那個人是個壞人，那麼我也想試著接受現在的結果」。（翻攝自IG）珉娥認為「已經揭露那個人是個壞人，那麼我也想試著接受現在的結果」。（翻攝自IG）

事情經過18年，珉娥終於迎來正義的曙光，由於案件經過了追訴期時效，身為受害者的她也認為「無論如何，已經揭露那個人是個壞人，那麼我也想試著接受現在的結果」。她更呼籲倘若遇上同樣遭遇，不要責怪自己、不要躲藏，「這並不是羞恥的事，希望大家能鼓起勇氣發聲」。

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