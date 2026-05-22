黃子佼涉肇逃出庭仍否認 自爆無業0收入已離婚

〔記者王定傳／新北報導〕藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像，收藏2千多部影片，一審判刑8月上訴期間，即去年8月，他駕駛賓士休旅車行經新北市三重區時，被控因車輛靠右偏移，導致右邊的林姓女騎士跌倒後肇逃，因過失傷害和解，檢方因此依肇事逃逸罪嫌起訴黃；新北地院今開庭，黃否認犯行，辯稱不知右邊有機車、也無靠右偏移，沒有碰撞更無聽到碰撞聲。

黃子佼涉肇逃出庭仍否認犯行。（記者王定傳攝）

庭訊尾聲，法官訊問黃的現況，黃說他目前無業、沒收入，已離婚，有小孩及父母要扶養。

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黃子佼前年12月被判刑8月、上訴高院期間，即去年8月24日7時39分，黃駕車行經新北市三重區行經五谷王南街與五谷王南街46巷口時，為禮讓自46巷口駛出的黃姓騎士而右偏停止，導致右側被害者人車倒地，受有臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷等傷害，黃肇事後沒理會婦人自行離開現場。

黃在偵查時否認犯行，辯稱前方機車是出現在他的左前方，他當時視線是往左前方看，不記得有無向右邊看，他沒有發現撞擊或撞擊聲音。

今日庭訊時，黃面對法官訊問，堅稱不知右邊有機車，因看到黃姓騎士從巷子內竄出而減速並無靠右偏移也未聽到碰撞聲。

今庭訊時還勘驗黃姓騎士的行車記錄器及路口監視器畫面，黃的委任律師主張，黃並未靠右偏移而是順著微U型的車道行駛，實際上並無碰撞，且被害者在警詢及偵查時亦稱沒有碰撞，本案是因被害者試圖從旁鑽出去，因黃煞停嚇到而才倒地。

黃的委任律師並聲請調閱黃在賓士的維修紀錄及警方當初對兩車鑑定有無車漆互染的報告，以證明並無碰撞；檢方則聲請傳喚被害者及黃姓騎士。

至於黃涉收藏兒少性影像部分，檢方調查，黃子佼2014年2月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載2千多部兒少性影像而被訴。黃一審時不認罪，北院認定，被害人有35人，最小者僅10歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏12人共5百多部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至47人。

上訴後，高院合議庭認定他所為觸犯個資法及兒少性剝削防制條例，以較重的個資法論處，並審酌黃承認非法持有兒少性影像片，且已與全部37名被害人和解並賠償完畢，37人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑4年，最高法院日前已駁回確定；至於檢方起訴併辦的12名被害者中，有10人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

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