資深媒體人曝周美青私下一面！揭「低調到特別高調」真實性格

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統馬英九的妻子周美青昨罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九今天卻大動作回應，稱該聲明未經過他同意，引發外界關注。對此，資深媒體人王家俊分享自己過去採訪周美青的觀察，形容她是「低調得特別高調」，而且並非刻意營造形象。

馬英九（左2）、周美青（右2）過去曾一起參與吳清友追思音樂會。（資料照，記者趙世勳攝）

王家俊回憶自己過去在跑新聞時，正值2008年馬英九即將就任總統前夕，當時周美青為避免外界爭議，主動申請退休，結束在兆豐金融控股公司長達35年的工作生涯。即便如此，她仍維持一貫作風，每天搭公車上下班，也因此吸引大批媒體守候在馬家與她的工作地點。

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他提到周美青在馬英九任內也時常低調現身公益活動，甚至一待就是好幾個小時，但未必接受媒體訪問。王家俊坦言，自己因此深刻感受到，周美青身上的「第一夫人」光環與眾不同，「她不是假裝低調，而是真的低調到全世界都知道她很低調。」他更直言，對記者而言，「採訪周美青絕對是苦差事」。

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