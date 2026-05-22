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娛樂 音樂

賴雅妍相隔11年回來了 「真實嗓音曝光」大膽對他告白

賴雅妍挑戰張惠妹、周興哲的經典夯曲。（寬宏藝術提供）賴雅妍挑戰張惠妹、周興哲的經典夯曲。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴雅妍相隔11年年重拾歌手身份，今（22）晚在Legacy Taipei舉辦「賴雅妍26妍唱會」，她唱完《愛死了》向滿場觀眾打招呼：「我是歌手賴雅妍，讓我喘一下，原來這裡坐滿是這種感覺。」隨後脫下外套時意外卡住，台下熱情觀眾高呼、「我愛妳」、「有肌肉」，她聽了得意地說：「我的教練在台下，我想讓他看看我今天怎麼樣 。」

當場內瞬間暗下，賴雅妍從舞台現身，全場尖叫聲瞬間炸開，不少粉絲激動到眼眶泛紅，現場情緒全面被點燃。開場賴雅妍以《Flow》揭開序幕，燈光與節奏同步推進，接連演唱《掙脫》、《愛死了》等歌曲。

賴雅妍重拾歌手身份開唱。（寬宏藝術提供）賴雅妍重拾歌手身份開唱。（寬宏藝術提供）

賴雅妍坦言，自己其實一直都很喜歡唱歌，但過去總會反覆問自己：「我可以嗎？我真的能站上這個舞台嗎？我能帶給大家什麼嗎？」她表示，直到某個階段才慢慢理解，也許不需要再替自己設限，「想做就去做吧。」

談及站上首場售票演唱會舞台，賴雅妍笑說：「如果要用一句話形容今天，我會說，這是一場歌手賴雅妍的演唱會。」她更深情演唱了張惠妹《連名帶姓》、周興哲《永不失聯的愛》以及魏如萱《我在紐約打電話給你》等夯曲，透露《我在紐約打電話給你》是她的告白神曲，「如果我想跟他表白，我就想對他唱這首歌。」滿場粉絲聽得陶醉。

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