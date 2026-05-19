女傭上工兩天就想跳槽嫁豪門 蔣黎麗家中驚見真實版「麻雀變鳳凰」

蔣黎麗分享家中女傭追豪門夢的故事。（蔣黎麗提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕曾是中視當家花旦的蔣黎麗近日分享家中發生的一段離奇經歷，意外比八點檔還精彩。原本是來照顧母親的新女傭，才到職沒幾天就接連提出要轉出，理由不是工作太累，而是目標明確的「想嫁有錢人」，讓蔣黎麗和一票單身女星聽完直呼「太慚愧！」

蔣黎麗透露，家中服務10多年的印尼看護返國，最近新聘了這名女傭接手照顧媽媽。沒想到對方上工第一天，就向仲介表明自己不喜歡照顧老人，希望轉換工作。仲介原本提議，現在政策開放家中有12歲以下孩子的家庭也能申請外籍看護，可安排她改照顧小孩，沒想到女傭連小孩也不喜歡，只好暫時留在蔣家。

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蔣黎麗面對家中女傭一再說要轉出的理由，覺得很搞笑。（蔣黎麗提供）

令人傻眼的是，隔天女傭主動找上蔣黎麗，表示有位「非常有錢的老闆」家中聘請6名女傭，其中一人剛離職，她想轉去那裡工作。蔣黎麗見對方無心久留，本打算乾脆成全她，未料幾天後劇情急轉直下，女傭又說該名有錢人已找到新人補位，她要繼續待下來。

結果沒幾天，女傭又提出轉出申請，這回理由更直接。她表示自己在台中有不少朋友，其中有人原本也是女傭，後來成功嫁入豪門、翻身當了老闆娘，她請朋友幫她介紹去有錢人家工作，她決定去台中工作嫁個有錢人。

蔣黎麗（右起）和向娃、金友莊聚會，特別分享女傭要嫁有錢人的故事。（蔣黎麗提供）

蔣黎麗坦言，當下一度擔心對方遇到詐騙，還好心提醒她先問清楚狀況，不過仲介得知後反而勸她不要強留，「既然心不在這裡，就趕快讓她轉出去。」

周丹薇（左）也被蔣黎麗的女傭的故事給逗笑了。（蔣黎麗提供）

這段宛如真人版「麻雀變鳳凰」的故事，最近也成了蔣黎麗和圈內好友間的熱門話題。她分享給單身中的周丹薇、向娃、金友莊後，眾人全笑到不行，還忍不住自嘲：「太慚愧了！我們努力這麼多年都還沒嫁出去，人家目標比我們清楚太多。」

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